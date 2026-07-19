Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Ανασύρθηκε σορός 68χρονου που αγνοούνταν στις Κεφάλες Ασμηνίου Ιστιαίας
Ανασύρθηκε σορός 68χρονου που αγνοούνταν στις Κεφάλες Ασμηνίου Ιστιαίας
Η σορός μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Ιστιαίας
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (19/7), καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός 68χρονου, που αγνοούνταν, στην θαλάσσια περιοχή Κεφαλές Ασμηνίου στην Ιστιαία.
Η σορός του άνδρας εντοπίστηκε μετά από έρευνες του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.
Η σορός του άνδρας εντοπίστηκε μετά από έρευνες του Λιμενικού Σώματος και της ΕΛ.ΑΣ. Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο κέντρο Υγείας Ιστιαίας.
Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.
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