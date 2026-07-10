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Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 15χρονη μετά από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με νεκρή 15χρονη μετά από τη σύγκρουση μοτοσικλέτας με απορριμματοφόρο
Τη μοτοσικλέτα οδηγούσε ο πατέρας της 15χρονης - To κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών άφησε την τελευταία της πνοή
Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, καθώς μία 15χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 12:00 στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την ίδια συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 12:00 στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα ανατολικά, στο ύψος της εξόδου για Νεάπολη, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης, με την ίδια συνεπιβάτιδα, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με απορριμματοφόρο, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.
Η 15χρονη διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, η ανήλικη δεν τα κατάφερε και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
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