«Αν μας ακούς, να θυμάσαι ότι θα σε αγαπάμε για πάντα»: To συγκινητικό αντίο των φίλων της 15χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Σε κλίμα οδύνης είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο συγγενείς, φίλοι, συναθλητές και συναθλήτριες

, στη νεαρή αθλήτρια του

που σκοτώθηκε σε τροχαίο όταν

χτυπήθηκε από

.



Το «αντίο» από τις φίλες της Άννας-Μαρίας





Οι φίλοι της άτυχης 15χρονης ήταν ντυμένοι με λευκές μπλούζες για να την αποχαιρετήσουν στην κηδεία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στη Θέρμη.



Αρκετοί, μάλιστα, είχαν στα χέρια τους τριαντάφυλλα για να αποχαιρετήσουν την αθλήτρια της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.



«Σε αγαπάμε πολύ πολυαγαπημένη μας εγγονούλα» έγραφε το στεφάνι των παππούδων και των γιαγιάδων της Άννας-Μαρίας, «καλό ταξίδι στο πιο όμορφο κορίτσι» έγραψε η νονά της ενώ «καλό παράδεισο στον πιο αγαπημένη μας μαθήτρια» έγραψαν μαθητές και καθηγητές από το 7ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης στο οποίο φοιτούσε η νεαρή αθλήτρια.



Στεφάνι έστειλε, επίσης, η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ο Α.Σ. ΠΑΟΚ.



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Ράγισαν καρδιές όταν στην εκκλησία εκφώνησαν επικήδειο πάνω από το ανοιχτό της φέρετρο, εννέα φίλες της 15χρονης. Χωρίς να ενημερώσουν κανέναν ότι έχουν γράψει κάτι, βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν μπροστά σε όλους για να τιμήσουν την καλή του φίλη.«Η Άννα Μαρία ήταν πάντοτε σε κάθε στιγμή της, σε κάθε περίοδο της ζωης της η χαρά της ζωής. Και θα συνεχίσει να είναι από εκεί ψηλά. Σου υποσχόμαστε να σε σκεφτόμαστε, να σε αγαπάμε εκατό φορές περισσότερο από πριν και να σε τιμάμε με κάθε μας σκέψη. Αν μας ακούς θέλουμε να θυμάσαι μόνο ότι σε αγαπούσαμε, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για πάντα και για λίγο ακόμα», ανέφεραν μεταξύ άλλων.Αναλυτικά, τα λόγια με τα οποία αποχαιρέτησαν την 15χρονη οι φίλες της: «Είμαστε οι φίλες της Άννας Μαρίας και αποφασίσαμε να σας δώσουμε μια ιδέα για τον άνθρωπο αυτόν μέσα από τα μάτια μας, καθώς είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να αποχαιρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον άγγελο αυτό που πέταξε τόσο ξαφνικάΗ Άννα Μαρία δεν ήταν απλώς μια καλή φίλη και ένα καλό παιδί. Ήταν πολλά παραπάνω. Ηταν ένας άνθρωπος που σε άκουγε. Σε έκανε πάντα να γελάς. Μπορούσε να σου δώσει μόνο θετικές αναμνήσεις χωρίς καν να προσπαθεί. Ήταν πάντα ο εαυτός της και πάντα αγαπητή από τους γύρω της. Προσπαθούσε για τα όνειρα της και η αλήθεια είναι πως είχε πολλά και υπέροχα. Έφτανε τους στόχους της πριν καν το καταλάβει. Και πάντα κάθε της εμπειρία χαρακτηριζόταν πρώτα από την διασκέδαση. Το χαμόγελο της ήταν πάντοτε ζωγραφισμένο στο όμορφο πρόσωπο της.Ήταν μια σπουδαία, έξυπνη και κάτι παραπάνω από ικανή αθλήτρια. Ήταν πρώτη στο ταεκβοντο και εννοείται στην μεγάλη της αγάπη, στο ποδόσφαιρο. Όλοι ήταν περήφανοι για αυτήν. Ακόμα κι αν δεν ήταν κάθε μέρα στη ζωή σου την θαύμαζες για την καλοσύνη της, το καλό της πείσμα, τις επιτυχίες της, την εξυπνάδα της και την ικανότητα της να σε κάνει πάντα και παντού να δημιουργείς αναμνήσεις γεμάτες φως, γέλια και εμπειρίες. Το φετινό καλοκαίρι μας πήρε αυτόν τον άνθρωπο μακριά χωρίς εξήγηση, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς ευκαιρία να την βοηθήσουμε και να την αποχαιρετήσουμε.Αυτή η απώλεια το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνει κάτι παραπάνω από αισθητή. Θα αφήσει ένα κενό που δεν καλύπτεται όσο και να προσπαθήσουμε όλοι μας. Το χαμόγελο αυτό θα μείνει χαραγμένο σε όλες μας όσος χρόνος και αν περάσει. Το «θα σε θυμόμαστε για πάντα» δεν είναι αρκετό. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουμε την αγάπη μας για εσένα, και τον πόνο που προκαλεί η απουσία σου. Ξέρουμε όμως πως είσαι άγγελος πια. Ξέρουμε πως μας βλέπεις και πως το χαμόγελο σου είναι ακόμα ζωγραφισμένο στο πρόσωπο σου.Η Άννα Μαρία ήταν πάντοτε σε κάθε στιγμή της, σε κάθε περίοδο της ζωης της η χαρά της ζωής. Και θα συνεχίσει να είναι από εκεί ψηλά. Σου υποσχόμαστε να σε σκεφτόμαστε, να σε αγαπάμε εκατό φορές περισσότερο από πριν και να σε τιμάμε με κάθε μας σκέψη. Αν μας ακούς θέλουμε να θυμάσαι μόνο ότι σε αγαπούσαμε, σε αγαπάμε και θα σε αγαπάμε για πάντα και για λίγο ακόμα.Θα μοιράζεις πάντα χαμόγελα. Η σκέψη σου είναι άδικο να προκαλεί θλίψη. Η χαρά και η ευτυχία είναι τα μόνα συναισθήματα που ταιριάζουν στον χαρακτήρα και στις αναμνήσεις που μας έδωσες απλόχερα. Έχεις διαφορετική θέση στην καρδιά της κάθε μιας μας. Σε αγαπάμε όλες μας ως το άπειρο και ακόμα παραπάνω. Καλό παράδεισο Αννούλα μαςΝεκταρία ΚίτσουΚατερίνα ΚαϊάφαΒασιλική ΟρφανίδουΜαρία ΖεφουΝικολέτα Ηλεκτρα ΠαπακωσταντίνουΗλιάνα ΜπαλτάΧριστίνα ΑναστασιάδουΔάφνη ΠαράσχουΊρις Μάτη».