Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Άγρια συμπλοκή ομάδων Ρομά στην Πάτρα: Δύο στο νοσοκομείο, δύο συλλήψεις
Άγρια συμπλοκή ομάδων Ρομά στην Πάτρα: Δύο στο νοσοκομείο, δύο συλλήψεις
Τα επεισόδια φέρεται να ξεκίνησαν όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από το λαιμό μίας γυναίκας στην περιοχή Προσφυγικά
Συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδες Ρομά με δύο άτομα να τραυματίζονται σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στην περιοχή Προσφυγικά της Πάτρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 τα ξημερώματα κοντά στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Νικαίας, όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από το λαιμό μίας γυναίκας.
Το θύμα της κλοπής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάλεσε για βοήθεια άλλα άτομα με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε δύο ομάδες.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία με αστυνομικούς να κάνουν τρεις προσαγωγές ενώ για δύο εξ αυτών σχηματίζεται δικογραφία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news όλα ξεκίνησαν γύρω στη 1 τα ξημερώματα κοντά στη διασταύρωση των οδών Σμύρνης και Νικαίας, όταν ένα άτομο άρπαξε μία αλυσίδα από το λαιμό μίας γυναίκας.
Το θύμα της κλοπής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάλεσε για βοήθεια άλλα άτομα με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε δύο ομάδες.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία με αστυνομικούς να κάνουν τρεις προσαγωγές ενώ για δύο εξ αυτών σχηματίζεται δικογραφία.
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