Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Η θερμή εισβολή από την Ιταλία φέρνει 40άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Η θερμή εισβολή από την Ιταλία φέρνει 40άρια, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema σε χάρτες
Ηλιοφάνεια στην Αττική - Πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες στη Θεσσαλονίκη
Υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς συνθέτουν σήμερα το σκηνικό του καιρού σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες η θερμή αέρια μάζα που προκαλεί τον καύσωνα στην Ιταλία θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέρνοντας τα πρώτα τοπικά 40άρια του φετινού καλοκαιριού.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη (16/7) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό.
Από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα εκδηλωθεί περιορισμένη αστάθεια, με πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 36 βαθμούς στην Κρήτη και τους 34 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς.
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το θερμό αυτό επεισόδιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καύσωνας.
Υπενθυμίζω ότι καύσωνας στην Ελλάδα θεωρείται ένα εκτεταμένο και επίμονο θερμό επεισόδιο, συνήθως διάρκειας τουλάχιστον τριών ημερών, με θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ένα μεμονωμένο ή τοπικό 40άρι δεν αρκεί από μόνο του για να χαρακτηριστεί ένα θερμό επεισόδιο καύσωνας.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες η θερμή αέρια μάζα που προκαλεί τον καύσωνα στην Ιταλία θα επηρεάσει και τη χώρα μας, φέρνοντας τα πρώτα τοπικά 40άρια του φετινού καλοκαιριού.
Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη (16/7) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό.
Από το μεσημέρι και μετά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, θα εκδηλωθεί περιορισμένη αστάθεια, με πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 36 βαθμούς στην Κρήτη και τους 34 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας έως τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι και μετά, περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς.
Υπό προϋποθέσεις καύσωναςΤην Παρασκευή η αστάθεια θα ενταθεί στα ηπειρωτικά, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση. Από το Σάββατο έως και τις αρχές της νέας εβδομάδας, η θερμή αέρια μάζα που προκαλεί τον καύσωνα στην Ιταλία θα κινηθεί ανατολικότερα, με αποτέλεσμα να δούμε και στη χώρα μας τα πρώτα 40άρια του φετινού καλοκαιριού.
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το θερμό αυτό επεισόδιο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί καύσωνας.
Υπενθυμίζω ότι καύσωνας στην Ελλάδα θεωρείται ένα εκτεταμένο και επίμονο θερμό επεισόδιο, συνήθως διάρκειας τουλάχιστον τριών ημερών, με θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές και με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ένα μεμονωμένο ή τοπικό 40άρι δεν αρκεί από μόνο του για να χαρακτηριστεί ένα θερμό επεισόδιο καύσωνας.
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