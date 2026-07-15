Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα, δύο εβδομάδες μετά την δολοφονική επίθεση, «θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου»
Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα, δύο εβδομάδες μετά την δολοφονική επίθεση, «θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου»
«Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση», αναφέρεται στο ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Παπανικολάου
Εξιτήριο έλαβε σήμερα (15/7) η Αφροδίτη Νέστορα η οποία είχε τραυματιστεί από την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της, στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια.
Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εγκαυμάτων και, σε επόμενο στάδιο, στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής.
Αμέσως μετά το εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
«Σας ευχαριστώ για την σκέψη, την συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενοίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπανικολάου που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητά μου», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό, τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».
Για το τι θα έλεγε στους συλληφθέντες:
«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη Δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές. Ξέρω και από συναδέλφους που μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πουν κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν - και μιλάω ως δικηγόρος- πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον κοινό Ποινικό Κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η Δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε αυτό και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες που πρέπει».
«Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας. Ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».
Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.
Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.
Από τη Διοίκηση».
Υπενθυμίζεται ότι η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπανικολάου, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη Μονάδα Εγκαυμάτων και, σε επόμενο στάδιο, στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής.
Αμέσως μετά το εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα προχώρησε σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
«Σας ευχαριστώ για την σκέψη, την συμπαράσταση, τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, το νοσηλευτικό, το διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ. Συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου μας περιέθαλψαν μόλις έγινε το τραγικό αυτό συμβάν και εμένα και τον πατέρα μου και τους υπόλοιπους ενοίκους της οικοδομής. Κυρίως για τις ατέρμονες προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι οι γιατροί για να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία. Και φυσικά το νοσοκομείο Παπανικολάου που νοσηλευόμουν τις τελευταίες 15 ημέρες. Ήταν όλοι τους εξαιρετικοί. Με αγκάλιασαν, πραγματικά με βοήθησαν πάρα πολύ να επιστρέψω στην κανονικότητά μου», είπε αρχικά.
Και συνέχισε: «Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό, τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».
Για το τι θα έλεγε στους συλληφθέντες:
«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη Δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές. Ξέρω και από συναδέλφους που μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πουν κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν - και μιλάω ως δικηγόρος- πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον κοινό Ποινικό Κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η Δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε αυτό και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες που πρέπει».
«Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει»Όσον αφορά το βράδυ της δολοφονικής επίθεσης η Αφροδίτη Νέστορα, έκανε λόγο για συνθήκες πολέμου:
«Να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου. Δεν ήταν απλά ένας αέρας. Ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι. Είμαι μια κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε».
Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Παπανικοκάλου»:«Σχετικά με την κατάσταση της υγείας της κας Αφροδίτης Νέστορα και μετά την επίσημη ενημέρωση από τη θεράπουσα ιατρό της, σας γνωρίζουμε ότι:
Η ασθενής νοσηλεύτηκε από τις 2 Ιουλίου 2026 στη Μονάδα Εγκαυμάτων και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας της εφαρμόστηκε η ενδεδειγμένη υποστηρικτική θεραπευτική αντιμετώπιση. Η κλινική της πορεία υπήρξε σταθερή με σταδιακή βελτίωση. Με βάση την παρούσα κλινική εικόνα δεν κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία της και η ασθενής εξέρχεται από το Νοσοκομείο σε καλή γενική κατάσταση.
Στην ασθενή έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και θα ακολουθήσει στενή παρακολούθηση στα Εξωτερικά Ιατρεία του Τμήματος.
Από τη Διοίκηση».
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