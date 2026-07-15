Εξιτήριο για την Αφροδίτη Νέστορα, δύο εβδομάδες μετά την δολοφονική επίθεση, «θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου»



Και συνέχισε: «Να ξέρετε ότι δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές, με συναντήσεις, με γιατρούς. Να είστε όμως σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο και με ό, τι δύναμη μου έχει απομείνει να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες, δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου, αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα».

Για το τι θα έλεγε στους συλληφθέντες:



«Δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική αυτό που πραγματικά έγινε είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογικής και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο, τόσο βάναυσα τη Δημοκρατία μας. Πραγματικά πρέπει να την αγκαλιάσουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι ο οδηγός μας για τις επόμενες γενιές. Ξέρω και από συναδέλφους που μιλάω ότι έχουν καταθέσει στον ανακριτή, δεν έχουν πει κάτι συγκεκριμένο, δεν μπορούν να πουν κάτι συγκεκριμένο. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να τους απαγγελθούν - και μιλάω ως δικηγόρος- πρέπει να είναι οι βαρύτατες που προκύπτουν από τον κοινό Ποινικό Κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η Δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε αυτό και θεωρώ ότι θα τους απαγγελθούν κατηγορίες που πρέπει».

«Ήταν κάτι το οποίο μόνο σε ταινίες έχω δει»

Όσον αφορά το βράδυ της δολοφονικής επίθεσης η Αφροδίτη Νέστορα, έκανε λόγο για συνθήκες πολέμου:

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Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Παπανικοκάλου»: