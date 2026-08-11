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Τουριστικό σκάφος από το Κουσάντασι με 250 επιβάτες έφτασε με άθλιες συνθήκες στην Κω, η παρέμβαση του λιμενικού και το «μπράβο» του Κικίλια
Τουριστικό σκάφος από το Κουσάντασι με 250 επιβάτες έφτασε με άθλιες συνθήκες στην Κω, η παρέμβαση του λιμενικού και το «μπράβο» του Κικίλια
Σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος εκτός των άλλων δεν διέθετε και κλιματισμό
Την δημόσια επιβράβευση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, προκάλεσε η παρέμβαση δύο γυναικών αξιωματικών του λιμενικού όταν διαπίστωσαν ότι τουριστικό σκάφος που έφτασε στην Κω από την Τουρκία είχε άθλιες συνθήκες για τους επιβάτες.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι σε πολύ άσχημες συνθήκες για τους 250 επιβάτες που μετέφερε, καθώς για παράδειγμα δεν διέθετε ούτε καν κλιματισμό.
Οι ενέργειες των δύο αξιωματικών προκάλεσαν τη δημόσια επιβράβευση του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τις δύο γυναίκες όσο και με τον λιμενάρχη της Κω, έκανε σχετική σε ανάρτηση στο Χ.
Στη ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «στην Κω, δύο γυναίκες αξιωματικοί του Λιμενικού μας στάθηκαν δίπλα σε 250 ανθρώπους που ταξίδεψαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Και τους έφεραν με ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες. Ακόμη μια φορά. Όπως κάθε μέρα, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε νησί, οι γυναίκες και οι άντρες του Λιμενικού Σώματος κρατούν την Ελλάδα ασφαλή».
«Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε, και είμαστε περήφανοι για εσάς» γράφει ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος κατά πληροφορίες θα προβεί το επόμενο διάστημα σε ανάλογες κινήσεις για κάθε ενέργεια του λιμενικού που αφορά όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και τη σωστή διαβίωση των επιβατών.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τουριστικό σκάφος έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι σε πολύ άσχημες συνθήκες για τους 250 επιβάτες που μετέφερε, καθώς για παράδειγμα δεν διέθετε ούτε καν κλιματισμό.
Οι ενέργειες των δύο αξιωματικών προκάλεσαν τη δημόσια επιβράβευση του Βασίλη Κικίλια, ο οποίος αφού επικοινώνησε τηλεφωνικά τόσο με τις δύο γυναίκες όσο και με τον λιμενάρχη της Κω, έκανε σχετική σε ανάρτηση στο Χ.
Στη ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά: «στην Κω, δύο γυναίκες αξιωματικοί του Λιμενικού μας στάθηκαν δίπλα σε 250 ανθρώπους που ταξίδεψαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Και τους έφεραν με ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες. Ακόμη μια φορά. Όπως κάθε μέρα, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε νησί, οι γυναίκες και οι άντρες του Λιμενικού Σώματος κρατούν την Ελλάδα ασφαλή».
«Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε, και είμαστε περήφανοι για εσάς» γράφει ο υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος κατά πληροφορίες θα προβεί το επόμενο διάστημα σε ανάλογες κινήσεις για κάθε ενέργεια του λιμενικού που αφορά όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και τη σωστή διαβίωση των επιβατών.
Στην Κω, δύο γυναίκες αξιωματικοί του Λιμενικού μας στάθηκαν δίπλα σε 250 ανθρώπους που ταξίδεψαν κάτω από απαράδεκτες συνθήκες. Και τους έφεραν με ασφάλεια και αξιοπρεπείς συνθήκες. Ακόμη μια φορά.— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) August 11, 2026
Όπως κάθε μέρα, σε κάθε λιμάνι, σε κάθε νησί, οι γυναίκες και οι άντρες του…
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