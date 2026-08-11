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Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Κρουαζιερόπλοιο

Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες

Το Club Med που κατασκευάστηκε το 1992 και ανακαινίστηκε το 2008, μπορεί να φιλοξενήσει έως 386 επιβάτες σε 186 πολυτελείς καμπίνες εκ των οποίων 10 σουίτες εμβαδού 35 τ.μ. η καθεμία

Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες
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Στα Χανιά κατέπλευσε το πρωί της Τρίτης το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο, Club Med 2, το οποίο μεταφέρει 270 επιβάτες.

Το πλοίο που ανήκει στη γαλλική εταιρεία Club Méditerranée, έφτασε στα Χανιά προερχόμενο από τον Άγιο Νικόλαο στο πλαίσιο του θερινού προγράμματος κρουαζιέρας.

Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες
Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες
Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες


Το Club Med κατασκευάστηκε το 1992 και ανακαινίστηκε το 2008. Έχει μήκος 194 μ., πλάτος 20 μ., βύθισμα 5 μ. και μπορεί να φιλοξενήσει στα 8 καταστρώματα του 386 επιβάτες που εξυπηρετούνται από 214 άτομα πληρώματος.

Διαθέτει 186 πολυτελείς καμπίνες εκ των οποίων 10 σουίτες εμβαδού 35 τ.μ. η καθεμία, καθώς και δύο πισίνες με θαλασσινό νερό αλλά ναυτική αίθουσα με άμεση πρόσβαση σε θαλάσσια σπορ από το κύτος του σκάφους.

Discover Club Med 2 Cruises in Caribbean seas


Κλείσιμο
Το ιστιοφόρο διαθέτει 5 κατάρτια και 7 ηλεκτρονικά ελεγχόμενα πανιά με συνολικό εμβαδόν 2.400 τ.μ., ενώ πλην των πανιών διαθέτει 2 πετρελαιοηλεκτρικές μηχανές και αναπτύσσει ταχύτητα μέχρι 15 κόμβους.

Μαζί με το «αδερφό» του πλοίο, το Wind Surf της εταιρείας Windstar Cruises το οποίο είχε κατασκευαστεί ως Club Med 1, αποτελούν τα μεγαλύτερα ιστιοφόρα κρουαζιερόπλοια στον κόσμο.

Πηγή: flashnews.gr
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