Στα Χανιά το μεγαλύτερο ιστιοφόρο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου, δείτε φωτογραφίες

Το Club Med που κατασκευάστηκε το 1992 και ανακαινίστηκε το 2008, μπορεί να φιλοξενήσει έως 386 επιβάτες σε

186 πολυτελείς καμπίνες εκ των οποίων 10 σουίτες εμβαδού 35 τ.μ. η καθεμία