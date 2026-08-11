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Κως: Συνελήφθη 29χρονος Άγγλος για επίθεση σε βάρος 46χρονου που συμμετείχε σε πορεία για την Παλαιστίνη
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Τουρίστας Κως

Κως: Συνελήφθη 29χρονος Άγγλος για επίθεση σε βάρος 46χρονου που συμμετείχε σε πορεία για την Παλαιστίνη

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού για την παροχή ιατρικής φροντίδας

Κως: Συνελήφθη 29χρονος Άγγλος για επίθεση σε βάρος 46χρονου που συμμετείχε σε πορεία για την Παλαιστίνη
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Στη σύλληψη ενός 29χρονου Άγγλου τουρίστα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Κω, μετά από έγκληση που υπέβαλε 46χρονος Έλληνας σε βάρος του για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosnews24, το περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Κω, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη πορεία για την Παλαιστίνη. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες ο  29χρονος φέρεται να χτύπησε στο μάτι τον 46χρονο, ο οποίος συμμετείχε στην κινητοποίηση.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ στη συνέχεια υπέβαλε έγκληση σε βάρος του 29χρονου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άγγλου τουρίστα, ενώ στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης παραγγέλθηκε και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.
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