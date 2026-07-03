Το πρώτο μήνυμα της Αφροδίτης Νέστορα μετά τον θάνατο της μητέρας της: Να μην κερδίσει η τυφλή πολιτική βία

Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί, το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι, έγραψε μεταξύ άλλων