Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες: Πότε ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39°C, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Τσατραφύλλιας Καιρός Τσατραφύλλιας Καιρός Πρόγνωση καιρού

Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες: Πότε ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39°C, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Ηλιοφάνεια στην Αττική σήμερα, αίθριο το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη

Ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες: Πότε ο υδράργυρος θα φτάσει στους 39°C, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Στις παρυφές του ιταλικού καύσωνα θα βρεθεί η χώρα μας, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες όχι όμως σε ακραίες τιμές, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια.

🌡️Στους 39°C την Πέμπτη

Πιο αναλυτικά, σήμερα (15/7) περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Από το μεσημέρι και μετά, στα ηπειρωτικά περιμένουμε αστάθεια πολύ περιορισμένη και στα ορεινά. Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς στην Κρήτη και τους 34 βαθμούς και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς, ενώ στο κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 βαθμούς.

Το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη. Οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Κλείσιμο
Την Παρασκευή θα διατηρηθεί η αστάθεια, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση . Το Σάββατο και την Κυριακή διαμορφώνεται τάση για ακόμη πιο θερμές συνθήκες.

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης