Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Λέσβος

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Λέσβου, με αποτέλεσμα η Πολιτική Προστασία να στείλει μήνυμα σε κατοίκους και επισκέπτες για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα  και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.


Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:00.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.


Κλείσιμο
Παράλληλα, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν για σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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