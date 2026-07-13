Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Καλό Λιμάνι Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Στο σημείο παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Λέσβου, με αποτέλεσμα η Πολιτική Προστασία να στείλει μήνυμα σε κατοίκους και επισκέπτες για να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:00.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Παράλληλα, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν για σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Καλό Λιμάνι της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε για τη φωτιά περίπου στις 16:00.
Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 12ης ΕΜΟΔΕ και 6 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλό Λιμάνι Λέσβου. Kινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 12ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 13, 2026
Παράλληλα, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έχουν κινητοποιηθεί και υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν για σήμερα σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στην περιοχή μεταβαίνει επίσης Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου, το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
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