Λειψυδρία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Πόρος για τρεις μήνες με απόφαση του ΥΠΕΝ

Σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω Λειψυδρίας
τίθεται ο Πόρος
για χρονικό διάστημα τριών μηνών. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου
, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Η απόφαση ενεργοποιεί το ειδικό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται για περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επάρκειας υδατικών πόρων, δίνοντας τη δυνατότητα στις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν με ταχύτερες διαδικασίες στις απαραίτητες παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της υδροδότησης του νησιού.
Η κήρυξη του Πόρου
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιορισμένων αποθεμάτων νερού κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες αυξάνονται σημαντικά λόγω της τουριστικής κίνησης και της αυξημένης κατανάλωσης. Παράλληλα, επιτρέπει την άμεση ενεργοποίηση έκτακτων μέτρων και την επίσπευση έργων ή ενεργειών που κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Η λειψυδρία
αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για πολλές νησιωτικές και παράκτιες περιοχές της χώρας, καθώς οι μειωμένες βροχοπτώσεις, οι υψηλές θερμοκρασίες και η αυξημένη ζήτηση κατά τους θερινούς μήνες ασκούν έντονες πιέσεις στα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα. Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο παρακολουθεί στενά την κατάσταση σε περιοχές όπου καταγράφονται προβλήματα επάρκειας νερού, προκειμένου να λαμβάνονται έγκαιρα τα αναγκαία μέτρα.
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