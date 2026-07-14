Μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση 8χρονου με σωσίβιο που παρασύρθηκε στα ανοιχτά παραλίας της Κρήτης

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (14/7) όταν 8χρονος με σωσίβιο παρασύρθηκε στα ανοιχτά της παραλίας Λίγρες, στον δήμο Αγίου Βασιλείου στην Κρήτη.
Το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημέρωσε τις λιμενικές αρχές της χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και του Κόκκινου Πύργου πως ο 8χρονος παρασυρόταν με το σωσίβιο στη θάλασσα.
Στη συνέχεια τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και αναχώρησαν για την περιοχή ένα ναυαγοσωστικό του Λιμενικού, ένα σκάφος της Frontex, το επιβατικό – τουριστικό (Ε/Γ – Τ/Ρ) σκάφος «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ν.Χ. 642 καθώς και ένα περιπολικό του Λιμενικού από ξηράς.
Το 8χρονο παιδί με καταγωγή από τη Γερμανία εντοπίστηκε και διασώθηκε από το τουριστικό σκάφος. Στη συνέχεια ο 8χρονος αποβιβάστηκε με ασφάλεια στην παραλία Λίγρες.
Οι γονείς του ανήλικου δήλωσαν ότι ο 8χρονος είναι καλά στην υγεία του και ότι δεν έχρηζε ιατρικής περίθαλψης.
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