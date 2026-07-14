Αγωνία για 69χρονο: Ανατράπηκε το σκάφος του στον Ποταμό Επανομής της Θεσσαλονίκης, η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Θεσσαλονίκη σκάφος Έρευνες

Αγωνία για 69χρονο: Ανατράπηκε το σκάφος του στον Ποταμό Επανομής της Θεσσαλονίκης, η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη

Στην έρευνα συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα όχημα από ξηράς

Αγωνία για 69χρονο: Ανατράπηκε το σκάφος του στον Ποταμό Επανομής της Θεσσαλονίκης, η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη
Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα έρευνες, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, για τον εντοπισμό ενός 69χρονου, ο οποίος αγνοείται μετά από ανατροπή σκάφους στη θαλάσσια περιοχή του Ποταμού Επανομής Θεσσαλονίκης. Η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη.

Στις έρευνες συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.

Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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