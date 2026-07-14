Αγωνία για 69χρονο: Ανατράπηκε το σκάφος του στον Ποταμό Επανομής της Θεσσαλονίκης, η σύζυγός του διασώθηκε από ιδιώτη

Στην έρευνα συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (ΕΟΔ), ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και ένα όχημα από ξηράς