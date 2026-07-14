Red Code λόγω υψηλού κίνδυνου πυρκαγιάς σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κω και Κρήτη την Τετάρτη
Εκδηλώθηκαν 45 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο
Σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code έθεσε η Πολιτική Προστασία τις Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Καλύμνου, Κω και στην Περιφέρεια Κρήτης καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).
Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα τον κρατικό μηχανισμό, ενώ η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδόσει Red Code στις περιοχές κατηγορίας κινδύνου 4 και έχει ήδη ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυτών, ώστε να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών.
Εκδηλώθηκαν 45 πυρκαγιές σε ένα 24ωρο
Συνολικά 45 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο σε όλη τη χώρα, με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις να καταγράφονται στην Εύβοια, τη Θεσσαλονίκη, τη Βοιωτία, τη Χαλκιδική και την Κρήτη ενώ την ίδια ώρα σε αυξημένη ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός ενόψει του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 15 Ιουλίου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία μεταξύ των σημαντικότερων περιστατικών ήταν η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου αναπτύχθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, εκδόθηκαν δύο μηνύματα από το 112 και επιχείρησαν συνολικά 80 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 12 εναέρια μέσα και drone επιτήρησης, ενώ η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο.
Οι πολίτες καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, καθώς και στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.
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Η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια, οι καιρικές συνθήκες διατηρούν τον κίνδυνο πυρκαγιών σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, καθώς η ζέστη σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους βοριάδες δημιουργεί ένα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση φωτιάς.
Την Τετάρτη και την Πέμπτη η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς στις περιοχές που είναι περισσότερο ευπαθείς στη ζέστη.
Οι βοριάδες θα φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ δεν θα λείψουν οι απογευματινές μπόρες, κυρίως στα ορεινά της βόρειας χώρας.
Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας τοπικά μικρή περαιτέρω άνοδο. Την Κυριακή διαμορφώνεται τάση για ακόμη πιο θερμές συνθήκες.
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