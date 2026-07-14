Φτιάχνοντας χαλλούμι στην Πάφο

Αρχικά, το φρέσκο γάλα θερμαίνεται σε ελεγχόμενη θερμοκρασία και προστίθεται πυτιά, η οποία προκαλεί την πήξη του. Όταν σχηματιστεί το πήγμα, κόβεται προσεκτικά σε μικρά κομμάτια ώστε να αποβληθεί ο ορός του γάλακτος (το τυρόγαλο). Στη συνέχεια, το πήγμα τοποθετείται σε ειδικά καλούπια ή υφασμάτινες φόρμες και πιέζεται για να στραγγίξει. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χαλλουμιού είναι ότι, αφού στραγγίξει, δεν ολοκληρώνεται αμέσως η διαδικασία παραγωγής.Τα κομμάτια του τυριού βράζονται μέσα στο ζεστό τυρόγαλο. Όταν ανέβουν στην επιφάνεια, θεωρούνται έτοιμα. Αυτή η διαδικασία προσδίδει στο χαλλούμι τη χαρακτηριστική ελαστική υφή του και την ικανότητά του να ψήνεται ή να τηγανίζεται χωρίς να λιώνει. Ακολουθεί το αλάτισμα, το οποίο συμβάλλει τόσο στη γεύση όσο και στη φυσική συντήρηση του προϊόντος. Πριν διπλωθεί κάθε κομμάτι στη μέση, τοποθετούνται στο εσωτερικό του φύλλα φρέσκιας ή αποξηραμένης μέντας, ένα στοιχείο που αποτελεί διαχρονικό γνώρισμα του παραδοσιακού κυπριακού χαλλουμιού.Η μέντα προσφέρει διακριτικό άρωμα και, σύμφωνα με την παράδοση, συμβάλλει στη διατήρηση του τυριού. Τέλος, το χαλλούμι διατηρείται σε άλμη, όπου ωριμάζει και αποκτά την πλούσια, ελαφρώς αλμυρή γεύση του. Η μέθοδος αυτή επέτρεπε παλαιότερα στις οικογένειες της κυπριακής υπαίθρου να διατηρούν το τυρί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και κατά τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες, όταν δεν υπήρχαν σύγχρονες εγκαταστάσεις ψύξης.Παρά τις όποιες δυσκολίες συναντούν οι παραγωγοί, το χαλλούμι διατηρεί υψηλή θέση στις προτιμήσει στο εξωτερικό καθώς μπορεί να αξιοποιηθεί στην γαστρονομία με πολλούς τρόπους. Αν ξεπεραστούν τα εμπόδια, όλα μπορούν να πάνε καλύτερα.