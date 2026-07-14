ΑΠΘ και ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας ιδρύουν την πρώτη Επώνυμη Έδρα «Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, με στόχο να αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό που θα συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες των δήμων και των τοπικών κοινωνιών
Το σχετικό Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη την Τρίτη 14 Ιουλίου στην Αίθουσα της Συγκλήτου του ΑΠΘ από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή Κυριάκο Αναστασιάδη, και τον πρόεδρο της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.
Η νέα Επώνυμη Έδρα θα λειτουργήσει στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής, με στόχο να αποτελέσει έναν μόνιμο θεσμό που θα συνδέει την ακαδημαϊκή γνώση με τις ανάγκες των δήμων και των τοπικών κοινωνιών. Στο επίκεντρο της δράσης της θα βρίσκονται η έρευνα, η διδασκαλία, η επιμόρφωση και η επιστημονική τεκμηρίωση σε θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη χωρική διακυβέρνηση και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Σύμφωνα με τους εμπνευστές της πρωτοβουλίας, η νέα δομή φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως κόμβος γνώσης και διαλόγου, παρέχοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής και ενισχύοντας τη διοικητική και τεχνική επάρκεια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα, θα αναπτύξει καινοτόμα εργαλεία στους τομείς του χωρικού σχεδιασμού, της ψηφιακής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην εκπαίδευση των στελεχών της Αυτοδιοίκησης. Η Έδρα θα οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης για αιρετούς και υπηρεσιακά στελέχη των δήμων, θα υποστηρίζει τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ενώ θα συμβάλλει στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και επιστημονικών μελετών. Παράλληλα, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτούν εμπειρία μέσα από πραγματικές εφαρμογές στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και του αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Το αντικείμενο της Έδρας θα είναι διεπιστημονικό, καλύπτοντας ζητήματα χωροταξίας και πολεοδομικού σχεδιασμού, δημόσιας διοίκησης, τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, αστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, κοινωνικής συνοχής, ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και αξιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων και σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στη λήψη αποφάσεων.
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Ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Κυριάκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε την ίδρυση της Έδρας ως μια στρατηγική πρωτοβουλία που ενισχύει τη σύνδεση της πανεπιστημιακής γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Όπως σημείωσε, η συνεργασία με την ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί έναν σταθερό μηχανισμό παραγωγής γνώσης και καινοτομίας, ο οποίος θα προσφέρει επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις στους δήμους, θα ενισχύσει την εκπαίδευση των νέων επιστημόνων και θα συμβάλει στη διαμόρφωση σύγχρονων δημόσιων πολιτικών.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, υπογράμμισε ότι η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα ή τα έργα υποδομής, αλλά καλείται να δώσει απαντήσεις σε σύνθετες προκλήσεις που αφορούν την ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Όπως ανέφερε, η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αναμένεται να προσφέρει την απαραίτητη επιστημονική υποστήριξη ώστε οι δήμοι να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στον διευρυμένο ρόλο τους.
Στην εκδήλωση της υπογραφής του Μνημονίου παρέστησαν εκπρόσωποι της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας και της διοίκησης του ΑΠΘ, μεταξύ των οποίων οι αντιπρυτάνεις Νικόλαος Μαγγιώρος και Ιάκωβος Μιχαηλίδης, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης Ευστράτιος Στυλιανίδης, καθώς και ο πρόεδρος του Τμήματος, καθηγητής Νικόλας Καρανικόλας.
Η ίδρυση της πρώτης Επώνυμης Έδρας «Τοπική Αυτοδιοίκηση» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αποτελεί μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και αυτοδιοικητικών φορέων, δημιουργώντας έναν σταθερό δίαυλο μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάπτυξης εφαρμοσμένης έρευνας προς όφελος της τοπικής διακυβέρνησης και των πολιτών.
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