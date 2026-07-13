Iστορικές διακρίσεις για το ACS Athens στο International Baccalaureate

Το ACS Athens σημείωσε τη σημαντικότερη επίδοση στην ιστορία του στο πρόγραμμα International Baccalaureate (IB®) Diploma, με την τάξη του ακαδημαϊκού έτους 2025–2026 να επιτυγχάνει 100% ποσοστό επιτυχίας, υπερβαίνοντας αισθητά τον παγκόσμιο μέσο όρο του ΙΒ. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαχρονική θέση του ACS Athens μεταξύ των κορυφαίων σχολείων του κόσμου που προσφέρουν το πρόγραμμα International Baccalaureate Diploma. Ένας μαθητής κατέκτησε την απόλυτη βαθμολογία των 45 μονάδων, ενώ το 35,6% των αποφοίτων συγκέντρωσε 40 μονάδες ή περισσότερες.Η φετινή επιτυχία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 ετών από την εισαγωγή του προγράμματος International Baccalaureate στο ACS Athens, το οποίο υπήρξε το πρώτο σχολείο στην Ελλάδα που το υιοθέτησε. Πέντε δεκαετίες αργότερα, το σχολείο εξακολουθεί να πρωτοπορεί, επενδύοντας στη διεθνή εκπαίδευση, την ακαδημαϊκή αριστεία και την καινοτομία.Όπως δήλωσε η Διευθύντρια των προγραμμάτων IB® και AP® (Advanced Placement), Evelyn Pittas, «η αριστεία δεν αποτελεί ποτέ ατομικό επίτευγμα, αλλά είναι προϊόν μίας εκπαιδευτικής κοινότητας που πιστεύει στις υψηλές προσδοκίες, στη μάθηση με ουσία και στη δύναμη της συνεργασίας». Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του ACS Athens, Dr. Peggy Pelonis, τόνισε: «Η ιστορική αυτή επίδοση αντανακλά το πάθος, την επιμονή και την αφοσίωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών μας, προσηλωμένοι στην αποστολή μας να διαμορφώνουμε πολίτες με γνώσεις, ήθος και διεθνή προοπτική»Η κορυφαία διεθνής κατάταξη του ACS Athens, ενισχύει περαιτέρω το διεθνές κύρος του και επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα ενός εκπαιδευτικού μοντέλου που συνδυάζει υψηλές ακαδημαϊκές απαιτήσεις, μαθητοκεντρική προσέγγιση και παγκόσμιο προσανατολισμό, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους του για σπουδές στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου και για ενεργό συμμετοχή στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.Το ACS Athens αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα διεθνή σχολεία στην Ευρώπη και σημείο αναφοράς για τη διεθνή εκπαίδευση στην Ελλάδα. Με αποστολή να εκπαιδεύει υπεύθυνους πολίτες με παγκόσμια προοπτική, το σχολείο συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την καινοτομία, την έρευνα και τη βιωματική μάθηση, προετοιμάζοντας τους μαθητές του να ηγηθούν σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς. Μέσα από ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που ενώνει τη γνώση με τον χαρακτήρα και την κοινωνική ευθύνη, το ACS Athens καλλιεργεί ηγέτες με ήθος, κριτική σκέψη και διεθνή αντίληψη, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στις κοινωνίες όπου ζουν και δημιουργούν.