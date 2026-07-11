Εξαρθρώθηκε σπείρα που «ρήμαζε» σταθμευμένα φορτηγά στην Δυτική Αττική, εξιχνιάστηκαν 47 κλοπές με λεία 85.000 ευρώ
Εξαρθρώθηκε σπείρα που «ρήμαζε» σταθμευμένα φορτηγά στην Δυτική Αττική, εξιχνιάστηκαν 47 κλοπές με λεία 85.000 ευρώ
Χειροπέδες σε 7 μέλη της συμμορίας – Ανάμεσά τους και ένας 15χρονος – Πώς δρούσαν σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και Μάνδρα
Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που είχε γίνει ο «εφιάλτης» των οδηγών φορτηγών στη Δυτική Αττική έβαλαν οι αστυνομικοί, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 47 περιπτώσεις κλοπών
Μετά από μια συντονισμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου, συνελήφθησαν 7 άτομα, ηλικίας από 15 έως 28 ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 47 περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό οικονομικό όφελος της σπείρας να αγγίζει τις 85.000 ευρώ, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 6 συνεργοί τους που αναζητούνται.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η συμμορία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi) για να ξαφρίζει τα φορτηγά:
Εντόπιζαν σταθμευμένα φορτηγά από τα οποία αφαιρούσαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά αλλά και τραπεζικές κάρτες, κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες, καθώς και σε παράδρομους της Αττικής Οδού και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου όπου οι δράστες εκμεταλλεύονταν είτε τη νυχτερινή ανάπαυση των οδηγών είτε τη σύντομη απουσία τους . Μόλις έκλεβαν τις τραπεζικές κάρτες, έσπευδαν αμέσως να πραγματοποιήσουν ανέπαφες συναλλαγές πριν προλάβουν τα θύματα να τις μπλοκάρουν.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα ιδιοκτησίας τους, με τα οποία κινούνταν στις περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας, αναζητώντας φορτηγά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εύκολους στόχους.
Σε παράλληλες έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και στην κατοχή τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
2 επιχειρησιακά οχήματα
1 κυνηγετική καραμπίνα
Σε βάρος των 7 συλληφθέντων σχηματίστηκε βαριά δικογραφία –κατά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπράττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαπίστωση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Μετά από μια συντονισμένη και ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 9 Ιουλίου, συνελήφθησαν 7 άτομα, ηλικίας από 15 έως 28 ετών. Σύμφωνα με την ενημέρωση μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 47 περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό οικονομικό όφελος της σπείρας να αγγίζει τις 85.000 ευρώ, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 6 συνεργοί τους που αναζητούνται.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η συμμορία είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2025 και είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία (modus operandi) για να ξαφρίζει τα φορτηγά:
Το προφίλ και το modus operandi της συμμορίας
Εντόπιζαν σταθμευμένα φορτηγά από τα οποία αφαιρούσαν εμπορεύματα, χρηματικά ποσά αλλά και τραπεζικές κάρτες, κυρίως σε βιομηχανικές ζώνες, καθώς και σε παράδρομους της Αττικής Οδού και της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου όπου οι δράστες εκμεταλλεύονταν είτε τη νυχτερινή ανάπαυση των οδηγών είτε τη σύντομη απουσία τους . Μόλις έκλεβαν τις τραπεζικές κάρτες, έσπευδαν αμέσως να πραγματοποιήσουν ανέπαφες συναλλαγές πριν προλάβουν τα θύματα να τις μπλοκάρουν.
Οι δράστες χρησιμοποιούσαν «επιχειρησιακά» οχήματα ιδιοκτησίας τους, με τα οποία κινούνταν στις περιοχές του Ασπροπύργου, της Ελευσίνας και της Μάνδρας, αναζητώντας φορτηγά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εύκολους στόχους.
Σε παράλληλες έρευνες που πραγματοποίησαν οι αρχές στις οικίες των συλληφθέντων αλλά και στην κατοχή τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
Τι βρέθηκε στις έρευνες
2 επιχειρησιακά οχήματα
1 κυνηγετική καραμπίνα
Σε βάρος των 7 συλληφθέντων σχηματίστηκε βαριά δικογραφία –κατά περίπτωση– για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διέπράττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαπίστωση τυχόν εμπλοκής τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
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