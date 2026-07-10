Ούρλιαζαν στη Marfin «μην το ρίξεις, είμαστε άνθρωποι μέσα»: Η επιζήσασα Μαρία Καραγιάννη μιλά για τις συλλήψεις

16 χρόνια μετά τον εμπρησμό που στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, εκ των οποίων η μία ήταν έγκυος, η Μαρία Καραγιάννη που ζητούσε βοήθεια από το μπαλκόνι του κτιρίου της Σταδίου θυμάται πως «για μία εβδομάδα τουλάχιστον ξέρναγε το σώμα μας αποκαΐδια»