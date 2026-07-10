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Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις για την Marfin: Είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους
Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις για την Marfin: Είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους
Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης, σημειώνει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη μετά τις συλλήψεις δύο 42χρονων για τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας το 2010 - Αναζητείται μία 46χρονη που διαμένει τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία
Στη σύλληψη δύο 42χρονων προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την εμπρηστική επίθεση της 5ης Μαΐου 2010 στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου, στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων. O υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε δήλωσή του μετά τις συλλήψεις υπογραμμίζει πως «δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης».
Συμπλήρωσε μάλιστα πως οι συλλήψεις αυτές είναι «η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».
Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.
Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
Συμπλήρωσε μάλιστα πως οι συλλήψεις αυτές είναι «η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων».
Η δήλωση του Μιχάλη ΧρυσοχοΐδηΔήλωση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τις συλλήψεις εμπλεκομένων στις πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και την υπόθεση της εμπρηστικής επίθεσης της Marfin το 2010
Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή και πάντα νικά στο τέλος. Δεν νικά εκδικητικά. Οι νίκες της έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει, κάθε φορά, να γίνεται στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων. Δεν νοείται έγκλημα – αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Και δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα. Αλλά, η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, αλλά ακόμη περισσότερο αύριο, είναι ισχυρή και νικά.
Αυτή είναι η απάντηση μας σε όσους αμετανόητους – και τελικά μετατρέπονται σε δολοφόνους- επιχειρούν να προβαίνουν σε έκνομες ενέργειες, οι οποίες αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων.
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