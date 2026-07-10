Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της Marfin για τις συλλήψεις: Είναι μια δικαίωση, όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό
Δικηγόρος οικογενειών θυμάτων της Marfin για τις συλλήψεις: Είναι μια δικαίωση, όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό
«Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν», ανέφερε ο Θρασύβουλος Κονταξής
Για τις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν για την υπόθεση του εμπρησμού της Marfin, 16 χρόνια μετά την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, μίλησε ο δικηγόρος Θρασύβουλος Κονταξής, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, αλλά και των τραυματιών, εκπροσωπώντας τους νομικά.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 λίγο μετά την γνωστοποίηση της είδησης έκανε λόγο για δικαίωση, τόσο για όσους έχασαν τη ζωή τους, όσο και για εκείνους που τραυματίστηκαν από την δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010.
«Είναι μια ανακούφιση. Μια δικαίωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Είναι δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη», ανέφερε αρχικά ο κ. Κονταξής και πρόσθεσε: «Υπό αυτή την έννοια, είναι μεγαλύτερη δικαίωση και για τα θύματα και για αυτούς που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Αναμένω τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών», ανέφερε.
«Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω όσων είχαν γίνει εκείνη την ημέρα. Υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδισαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, αλλά και λόγω της καταστροφής καμερών. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.
Το χρονικό
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.
Μιλώντας στην τηλεόραση του Action24 λίγο μετά την γνωστοποίηση της είδησης έκανε λόγο για δικαίωση, τόσο για όσους έχασαν τη ζωή τους, όσο και για εκείνους που τραυματίστηκαν από την δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin το 2010.
«Είναι μια ανακούφιση. Μια δικαίωση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι αρκούντως ταυτοποιημένα τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Είναι δικαίωση και για έναν άλλο λόγο που δεν σκέφτεται ο μέσος πολίτης. Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις στη χώρα που απαξίωναν το συγκεκριμένο τραγικό συμβάν και προσπαθούσαν να το κρατήσουν στην ιστορική λήθη», ανέφερε αρχικά ο κ. Κονταξής και πρόσθεσε: «Υπό αυτή την έννοια, είναι μεγαλύτερη δικαίωση και για τα θύματα και για αυτούς που κινδύνευσαν να χάσουν τη ζωή τους. Αναμένω τις επίσημες ανακοινώσεις των Αρχών», ανέφερε.
«Είχαμε χάσει τις ελπίδες μας. Πρώτον, λόγω της παρόδου του χρόνου και δεύτερον, λόγω όσων είχαν γίνει εκείνη την ημέρα. Υπήρχαν άτομα συγκεκριμένης πολιτικής κατεύθυνσης που εμπόδισαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν το σημείο, αλλά και λόγω της καταστροφής καμερών. Όλοι είχαμε εναποθέσει τις ελπίδες μας στον Θεό», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο.
Το χρονικό
Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις μέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας Marfin στην οδό Σταδίου, η Αγγελική Παπαθανασοπούλου που ήταν έγκυος στο πρώτο παιδί της, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης και η Παρασκευή Ζούλια, έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.
Οι δράστες, είχαν παρεισφρήσει στη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στα μέτρα τα οποία είχαν ανακοινωθεί λίγες ημέρες νωρίτερα. Έριξαν τις μολότοφ την ώρα που μέσα στο υποκατάστημα βρίσκονταν υπάλληλοι.
Περισσότεροι από είκοσι άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της εμπρηστικής, και όπως αποδείχτηκε φονικής, επίθεσης μέσα στο νεοκλασικό κτίριο, με τους τρεις να αφήνουν την τελευταία τους πνοή από τη φωτιά που προκάλεσαν οι μολότοφ.
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