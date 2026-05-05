«Κάποια στιγμή το έγκλημα θα διαλευκανθεί»: Δακρυσμένη η μητέρα της Αγγελικής Παπαθανασοπούλου άφησε λουλούδια στον τόπο της τραγωδίας της Marfin

Σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, η μητέρα της32 ετών (η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα) βρέθηκε σήμερα στο σημείο της τραγωδίας της Marfin στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχασε τη ζωή της η κόρη της Αφήνοντας λουλούδια μπροστά στο κτίριο, στη μνήμη της κόρης της, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της.Σε σύντομη δήλωσή της, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί, λέγοντας: «Όπως όλα τα εγκλήματα, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα διαλευκανθεί. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω».Σημειώνεται ότι δεκαέξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Marfin. Από το πρωί, απλοί πολίτες περνούν από το σημείο, επί της Σταδίου 23, για να αφήσουν ένα λουλούδι ή και για να σταθούν για ένα λεπτό, τιμώντας τα θύματα.

Εκεί βρίσκεται ένα μικρό μνημείο, μια πλάκα ουσιαστικά, που στήθηκε το 2020 και στην οποία αναγράφεται η εξής φράση: «Σε αυτό το κτίριο, στις 5 Μαΐου 2010, δολοφονήθηκαν η Παρασκευή Ζούλια, η εγκυμονούσα Αγγελική Παπαθανασοπούλου, ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, θύματα του τυφλού μίσους που γεννά ο διχασμός. Τιμούμε τη μνήμη τους, Ποτέ ξανά».



Marfin: Τι είχε γίνει στις 5 Μαΐου του 2010 Στις 5 Μαΐου 2010, η Αθήνα συγκλονιζόταν από μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις και γενικές απεργίες, εν μέσω της οξύτατης οικονομικής κρίσης και της ψήφισης του πρώτου Μνημονίου. Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, εκτυλίχθηκε μια ανείπωτη τραγωδία που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική ιστορία.



Κατά τη διάρκεια της πορείας, άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin Egnatia Bank στην οδό Σταδίου 23. Το κτίριο τυλίχθηκε γρήγορα στις φλόγες, εγκλωβίζοντας υπαλλήλους που βρίσκονταν μέσα.



Παρά τις προσπάθειες συναδέλφων και πυροσβεστών, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών (η οποία ήταν έγκυος στον τέταρτο μήνα), η Παρασκευή Ζούλια, 35 ετών, και ο Επαμεινώνδας Τσακάλης, 36 ετών. Άλλοι υπάλληλοι κατάφεραν να διασωθούν, ορισμένοι με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και εγκαύματα.



Το γεγονός προκάλεσε πανελλήνιο σοκ και οδύνη, αλλά και οργή, ενώ, μεταξύ άλλων, αποτέλεσε την «ταφόπλακα» και των δυναμικών κινητοποιήσεων εκείνης της περιόδου. Η επίθεση καταδικάστηκε από το σύνολο του πολιτικού κόσμου και της κοινωνίας, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης δεν απέδωσαν καρπούς.