Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
«Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια», σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
«Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια», σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας
Επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα -Eίχε προηγηθεί μήνυμα του 112 για εκκένωση των οικισμών Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός
«Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια», όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Νίκος Καραΐσκος.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, και υπάρχουν μόνο μικρές εστίες φωτιάς κοντά στον ποταμό Φοίνικα, ενώ στην περιοχή της Αρραβωνίτσας η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο».
Παράλληλα, είπε ότι «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες φωτιάς, προκειμένου να μην σημειωθούν αναζωπυρώσεις».
Πάντως, όπως τόνισε ο Νίκος Καραΐσκος, «καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε, αν χρειαστεί, να επέμβουν άμεσα, προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα μέτωπα».
Σχετικά με τις ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η πλήρης καταγραφή θα γίνει μετά το οριστικό τέλος της κατάσβεσης, όμως μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σοβαρότατες ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και σε αμπέλια, όπως και στις υποδομές άρδευσης».
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές στο Αίγιο, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.
Επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.
Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, «η ένταση των ανέμων έχει μειωθεί, και υπάρχουν μόνο μικρές εστίες φωτιάς κοντά στον ποταμό Φοίνικα, ενώ στην περιοχή της Αρραβωνίτσας η πυρκαγιά βρίσκεται υπό έλεγχο».
Παράλληλα, είπε ότι «μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης πραγματοποιούσαν ρίψεις νερού, ενώ οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης επιχειρούν συνεχώς, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μικρές εστίες φωτιάς, προκειμένου να μην σημειωθούν αναζωπυρώσεις».
Πάντως, όπως τόνισε ο Νίκος Καραΐσκος, «καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα βρίσκονται σε επιφυλακή ώστε, αν χρειαστεί, να επέμβουν άμεσα, προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα μέτωπα».
Σχετικά με τις ζημιές που έχει προκαλέσει η φωτιά, ο αντιδήμαρχος είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «η πλήρης καταγραφή θα γίνει μετά το οριστικό τέλος της κατάσβεσης, όμως μέχρι τώρα γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει σοβαρότατες ζημιές σε ελαιοκαλλιέργειες και σε αμπέλια, όπως και στις υποδομές άρδευσης».
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν 96 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 30 πυροσβεστικά οχήματα, 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Μάχη με τις φλόγες έδωσαν καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες στο μέτωπο της φωτιάς στις Νεραντζιές στο Αίγιο, προκειμένου να κρατήσουν το πύρινο μέτωπο μακριά από κατοικημένες περιοχές, ενώ το έργο τους δυσκόλευαν ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή.
Επιχειρούσαν συνεχώς κοντά στις κοινότητες Αρραβωνίτσα και Νέος Ερινεός, όπου εστάλη μήνυμα στους κατοίκους μέσω του 112 για προληπτική εσπευσμένη απομάκρυνση, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα