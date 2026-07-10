Οι ψηφιακές εξετάσεις στο ΑΠΘ περνούν στην πράξη, πάνω από 8.000 φοιτητές έχουν ήδη εξεταστεί με tablets

Το σύστημα αφορά περίπου 5.000 εξεταζόμενα μαθήματα ετησίως και περισσότερους από 50.000 φοιτητές, ενώ παράλληλα αξιοποιεί την υφιστάμενη Τράπεζα Θεμάτων του Πανεπιστημίου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (



Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η αξιολόγηση των φοιτητών, μειώνοντας τον χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της εξεταστικής διαδικασίας.



του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώ χρηματοδοτήθηκε μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.



Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης







Πάνω από 8.000 φοιτητές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει το σύστημα Παρότι η εφαρμογή του βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το νέο σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότεροι από 8.000 φοιτητές έχουν εξεταστεί ηλεκτρονικά σε 27 τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα.



Η υποδομή περιλαμβάνει 2.730 tablets, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των εξετάσεων και συνοδεύονται από εξειδικευμένο λογισμικό που επιτρέπει την ασφαλή και οργανωμένη διεξαγωγή τους.



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Ταχύτερη βαθμολόγηση και λιγότερη γραφειοκρατία Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αξιολόγησης είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας βαθμολόγησης. Ειδικά στις εξετάσεις αντικειμενικού τύπου, η διόρθωση μπορεί να πραγματοποιείται σχεδόν άμεσα, επιτρέποντας την ταχύτερη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους φοιτητές.



Παράλληλα, μειώνεται αισθητά ο διοικητικός φόρτος για τα μέλη ΔΕΠ και τις γραμματείες, καθώς περιορίζονται οι χειροκίνητες διαδικασίες διαχείρισης γραπτών, καταχώρισης βαθμολογιών και αρχειοθέτησης.



Επιπλέον, η κατάργηση μεγάλου μέρους της έντυπης διαδικασίας οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού, εκτυπώσεων και αναλωσίμων, στοιχείο που ενισχύει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ιδρύματος.



Σε μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης προχωρά το ΑΠΘ ), εφαρμόζοντας ηλεκτρονικό σύστημα εξετάσεων με τη χρήση tablets Η νέα διαδικασία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται, μειώνοντας τον χρόνο ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της εξεταστικής διαδικασίας.Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασίακαι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ενώμέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ.Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου , ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, παρακολούθησαν από κοντά τη διαδικασία των ηλεκτρονικών εξετάσεων στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, σηματοδοτώντας την επίσημη παρουσίαση της νέας ψηφιακής πρακτικής.Παρότι η εφαρμογή του βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το νέο σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλη κλίμακα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, περισσότεροι από 8.000 φοιτητές έχουν εξεταστεί ηλεκτρονικά σε 27 τμήματα και 165 προπτυχιακά μαθήματα.Η υποδομή περιλαμβάνει 2.730 tablets, τα οποία διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των εξετάσεων και συνοδεύονται από εξειδικευμένο λογισμικό που επιτρέπει την ασφαλή και οργανωμένη διεξαγωγή τους.Στόχος του Πανεπιστημίου είναι σταδιακά το σύστημα να καλύψει το σύνολο των αναγκών ενός από τα μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, το οποίο πραγματοποιεί περίπου 5.000 εξεταζόμενα μαθήματα κάθε χρόνο και εξυπηρετεί περισσότερους από 50.000 φοιτητές.Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αξιολόγησης είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας βαθμολόγησης. Ειδικά στις εξετάσεις αντικειμενικού τύπου, η διόρθωση μπορεί να πραγματοποιείται σχεδόν άμεσα, επιτρέποντας την ταχύτερη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στους φοιτητές.Παράλληλα, μειώνεται αισθητά ο διοικητικός φόρτος για τα μέλη ΔΕΠ και τις γραμματείες, καθώς περιορίζονται οι χειροκίνητες διαδικασίες διαχείρισης γραπτών, καταχώρισης βαθμολογιών και αρχειοθέτησης.Επιπλέον, η κατάργηση μεγάλου μέρους της έντυπης διαδικασίας οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση χαρτιού, εκτυπώσεων και αναλωσίμων, στοιχείο που ενισχύει και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ιδρύματος.

Υποστηρίζει όλες τις μορφές εξέτασης Σε αντίθεση με την εντύπωση ότι οι ψηφιακές εξετάσεις περιορίζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το σύστημα που εφαρμόζει το ΑΠΘ υποστηρίζει διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης.



Οι φοιτητές μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις ανάπτυξης, να πραγματοποιούν μαθηματικούς υπολογισμούς, να σχεδιάζουν διαγράμματα ή να χρησιμοποιούν κάθε άλλη μορφή εξέτασης που απαιτούν τα διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες έως τις θετικές και τις επιστήμες υγείας.



Παράλληλα, αξιοποιείται η υφιστάμενη Τράπεζα Θεμάτων του Πανεπιστημίου, γεγονός που διευκολύνει την οργάνωση των εξετάσεων και συμβάλλει στη δημιουργία αξιόπιστων δεδομένων για τη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.



Έμφαση στην ασφάλεια των εξετάσεων Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξεταστικής διαδικασίας.



Τα tablets συνδέονται αποκλειστικά σε ειδικά διαμορφωμένο ασύρματο δίκτυο, μέσω του οποίου οι εξεταζόμενοι αποκτούν πρόσβαση μόνο στην πλατφόρμα της εξέτασης. Με τον τρόπο αυτό αποκλείεται η πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε εφαρμογές επικοινωνίας ή σε εξωτερικές πηγές πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, διατηρώντας τις ίδιες εγγυήσεις αξιοπιστίας που ισχύουν και στις συμβατικές εξετάσεις.



Παπαστεργίου: «Η τεχνολογία έχει αξία όταν λύνει πραγματικά προβλήματα» Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου χαρακτήρισε το έργο αποτέλεσμα της συνεργασίας με το ΑΠΘ, σημειώνοντας ότι η πολιτεία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Πανεπιστημίου για την επόμενη φάση του ψηφιακού του εκσυγχρονισμού.



Όπως υπογράμμισε, οι ηλεκτρονικές εξετάσεις οδηγούν σε ταχύτερη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, εξοικονόμηση ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων, αλλά κυρίως στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού δημόσιου πανεπιστημίου.



«Η τεχνολογία έχει πραγματική αξία όταν λύνει πραγματικά προβλήματα και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Παπαϊωάννου: «Η ψηφιακή μετάβαση είναι πλέον πραγματικότητα» Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου τόνισε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.



Όπως σημείωσε, η ψηφιακή μετάβαση του δημόσιου πανεπιστημίου δεν αποτελεί πλέον σχεδιασμό αλλά καθημερινή πραγματικότητα για τους φοιτητές, επισημαίνοντας ότι το ΑΠΘ συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης.



Στόχος μια ολοκληρωμένη φοιτητική εμπειρία Ο Πρύτανης του ΑΠΘ Κυριάκος Αναστασιάδης χαρακτήρισε την εφαρμογή του νέου συστήματος ορόσημο για το Ίδρυμα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί το αποτέλεσμα ενός έτους συστηματικής συνεργασίας με τα συναρμόδια υπουργεία.



Όπως ανέφερε, στρατηγική επιδίωξη του Πανεπιστημίου είναι η μετάβαση από ένα πανεπιστήμιο που παρέχει αποκλειστικά γνώση σε ένα ίδρυμα που προσφέρει συνολικά μια σύγχρονη και ποιοτική φοιτητική εμπειρία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία.



Η διεθνής τάση στην πανεπιστημιακή αξιολόγηση Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές εξετάσεις αποτελεί μία ευρύτερη διεθνή τάση στην ανώτατη εκπαίδευση. Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια ψηφιακές πλατφόρμες αξιολόγησης, επιδιώκοντας ταχύτερη διόρθωση, αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξετάσεων και καλύτερη αξιοποίηση εκπαιδευτικών δεδομένων.



Παράλληλα, η ψηφιακή αξιολόγηση επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό των εξετάσεων, τη χρήση διαφορετικών μορφών ερωτήσεων και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση τόσο των μαθημάτων όσο και της μαθησιακής διαδικασίας.



Με την εφαρμογή του νέου συστήματος, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επιχειρεί να ευθυγραμμιστεί με αυτές τις σύγχρονες πρακτικές, εισάγοντας μία σημαντική καινοτομία στη λειτουργία του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου και ανοίγοντας τον δρόμο για αντίστοιχες εφαρμογές και σε άλλα ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας.



*Στη φωτογραφία άρθρου απεικονίζονται: Από αριστερά ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης