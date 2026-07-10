ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αγιάσο της Λέσβου, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα Τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες

Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων

Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αγροτικού αυτοκινήτου, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/7) στην Ανατολική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα ilamia.gr αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και αφού αναποδογύρισε  σταμάτησε σε δέντρο εκτός δρόμου.

Η συνεπιβάτης του οχήματος κατάφερε και βγήκε από αυτό και ειδοποίησε την Πυροσβεστική.

Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες
Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες

Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και περιπολικό της Αστυνομίας.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό που είχε τραυματιστεί και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης