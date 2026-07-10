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Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες
Σοβαρό τροχαίο στη Φθιώτιδα με ανατροπή αγροτικού και έναν τραυματία, δείτε εικόνες
Το περιστατικό σημειώθηκε στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αγροτικού αυτοκινήτου, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής (10/7) στην Ανατολική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην είσοδο της Τοπικής Κοινότητας Μύλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα ilamia.gr αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και αφού αναποδογύρισε σταμάτησε σε δέντρο εκτός δρόμου.
Η συνεπιβάτης του οχήματος κατάφερε και βγήκε από αυτό και ειδοποίησε την Πυροσβεστική.
Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και περιπολικό της Αστυνομίας.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό που είχε τραυματιστεί και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα ilamia.gr αγροτικό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα για άγνωστο λόγο εξετράπη της πορείας του και αφού αναποδογύρισε σταμάτησε σε δέντρο εκτός δρόμου.
Η συνεπιβάτης του οχήματος κατάφερε και βγήκε από αυτό και ειδοποίησε την Πυροσβεστική.
Στον τόπο του συμβάντος έφτασαν τρία οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Στυλίδας και περιπολικό της Αστυνομίας.
Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον οδηγό που είχε τραυματιστεί και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Στυλίδας.
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