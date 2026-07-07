Θρίλερ με την Κινέζα που αγνοείται στην Αρτέμιδα: «Είμαι πεπεισμένος ότι δεν έφυγε με τη θέλησή της» λέει ο σύζυγός της

Το τι συνέβη μέσα στο μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας δεν το ξέρω, δεν υπήρχε περίπτωση να κουβαλούσε πολλά χρήματα, είπε ο Βασίλης Καραβασίλης