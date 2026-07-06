Engineering the Future: Έλληνες επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων συναντώνται στο ετήσιο συμπόσιο του HIAS

Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Υγεία και οι Ανθεκτικές Υποδομές - Το επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής