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Engineering the Future: Έλληνες επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων συναντώνται στο ετήσιο συμπόσιο του HIAS
Engineering the Future: Έλληνες επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων συναντώνται στο ετήσιο συμπόσιο του HIAS
Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Υγεία και οι Ανθεκτικές Υποδομές - Το επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής
Η Αθήνα μετατρέπεται στις 16 και 17 Ιουλίου σε σημείο συνάντησης της ελληνικής επιστημονικής διασποράς, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της επιχειρηματικότητας, φιλοξενώντας το ετήσιο διεθνές συμπόσιο του Hellenic Institute of Advanced Studies (HIAS), με τίτλο «Engineering the Future: Intelligent Health and Resilient Infrastructure Systems».
Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, σε συνεργασία με το Columbia Global Center Athens και το Endeavor Greece, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 30 διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, που διαπρέπουν σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοϊατρική τεχνολογία και οι «έξυπνες» υποδομές αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και οι οικονομίες, το HIAS Symposium φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και τη χάραξη δημόσιας πολιτικής.
Η πρώτη θεματική, AI and Biomedical Imaging, εστιάζει στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη βιοϊατρική απεικόνιση, την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την ανάπτυξη της ιατρικής ακριβείας, ενός πεδίου που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις υπηρεσίες υγείας τα επόμενα χρόνια.
Η ενότητα Engineering in Medicine: Women's Health είναι αφιερωμένη στην υγεία των γυναικών, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, καινοτόμες διαγνωστικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας.
Οι δύο επόμενες θεματικές μεταφέρουν τη συζήτηση στις υποδομές του μέλλοντος. Το Foundations of Intelligent Infrastructure εξετάζει τον σχεδιασμό ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, ενώ το Infrastructure Intelligence for Decision Support παρουσιάζει εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, αισθητήρων και ευφυών συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως οι μεταφορές, τα δίκτυα και οι κρίσιμες δημόσιες υποδομές.
Στόχος είναι να αναδειχθούν τρόποι, με τους οποίους η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και να δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό οικοσύστημα έρευνας και τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο του συμποσίου θα πραγματοποιηθεί, επίσης, το Lab-to-Market Pitch Competition, όπου ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές ιδέες σε εκπροσώπους της επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Η πρωτοβουλία αναδεικνύει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης έρευνας: τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματικότητα θεωρείται πλέον κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας.
Το συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών, σε συνεργασία με το Columbia Global Center Athens και το Endeavor Greece, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 30 διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, που διαπρέπουν σε κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της δημόσιας διοίκησης.
Σε μια περίοδο κατά την οποία η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοϊατρική τεχνολογία και οι «έξυπνες» υποδομές αλλάζουν ραγδαία τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες και οι οικονομίες, το HIAS Symposium φιλοδοξεί να αποτελέσει χώρο ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και τη χάραξη δημόσιας πολιτικής.
Από την ιατρική ακριβεία στις έξυπνες υποδομέςΤο επιστημονικό πρόγραμμα αναπτύσσεται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες που αντικατοπτρίζουν τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής.
Η πρώτη θεματική, AI and Biomedical Imaging, εστιάζει στις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης στη βιοϊατρική απεικόνιση, την έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και την ανάπτυξη της ιατρικής ακριβείας, ενός πεδίου που αναμένεται να αλλάξει ριζικά τις υπηρεσίες υγείας τα επόμενα χρόνια.
Η ενότητα Engineering in Medicine: Women's Health είναι αφιερωμένη στην υγεία των γυναικών, παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες, καινοτόμες διαγνωστικές μεθόδους και διεπιστημονικές προσεγγίσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόληψης και της θεραπείας.
Οι δύο επόμενες θεματικές μεταφέρουν τη συζήτηση στις υποδομές του μέλλοντος. Το Foundations of Intelligent Infrastructure εξετάζει τον σχεδιασμό ανθεκτικών και βιώσιμων υποδομών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών, ενώ το Infrastructure Intelligence for Decision Support παρουσιάζει εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, αισθητήρων και ευφυών συστημάτων που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων σε τομείς όπως οι μεταφορές, τα δίκτυα και οι κρίσιμες δημόσιες υποδομές.
Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία στο επίκεντροΙδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η ανοικτή συζήτηση, που θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της δεύτερης ημέρας με θέμα «Education, Research and Innovation in Greece», όπου πανεπιστημιακοί, ερευνητές και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας θα συζητήσουν τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας, της ανώτατης εκπαίδευσης και της καινοτομίας στην Ελλάδα.
Στόχος είναι να αναδειχθούν τρόποι, με τους οποίους η χώρα μπορεί να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της, να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων και να δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό οικοσύστημα έρευνας και τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο του συμποσίου θα πραγματοποιηθεί, επίσης, το Lab-to-Market Pitch Competition, όπου ερευνητικές ομάδες θα παρουσιάσουν καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές ιδέες σε εκπροσώπους της επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Η πρωτοβουλία αναδεικνύει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης έρευνας: τη μετατροπή της επιστημονικής γνώσης σε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις με πραγματικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο. Η διασύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με την επιχειρηματικότητα θεωρείται πλέον κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου οικοσυστήματος καινοτομίας.
Γέφυρα με την ελληνική επιστημονική διασποράΤο Hellenic Institute of Advanced Studies έχει ως αποστολή να ενισχύει τους δεσμούς της Ελλάδας με τους Έλληνες επιστήμονες που διακρίνονται διεθνώς, δημιουργώντας δίκτυα συνεργασίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το ετήσιο συμπόσιο, επιδιώκεται η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη νέων συνεργασιών και η αξιοποίηση της εμπειρίας της ελληνικής επιστημονικής διασποράς προς όφελος της χώρας.
Η συμμετοχή στο HIAS Symposium 2026 είναι δωρεάν, με απαραίτητη την ηλεκτρονική εγγραφή. https://symposium2026.hellenic-ias.org/
Η συμμετοχή στο HIAS Symposium 2026 είναι δωρεάν, με απαραίτητη την ηλεκτρονική εγγραφή. https://symposium2026.hellenic-ias.org/
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