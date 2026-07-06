Μηχανογραφικό 2026: Τα βήματα για σωστή συμπλήρωση, πότε ξεκινά η διαδικασία υποβολής - Τα λάθη που κοστίζουν

Στις 7 Ιουλίου, εκτός απροόπτου, ξεκινά η πιο κρίσιμη φάση για χιλιάδες υποψηφίους - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις σχολών, γιατί η σωστή σειρά προτίμησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, οι χιλιάδες υποψήφιοι, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εισέρχονται, κατά πάσα πιθανότητα, αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στη διαδικασία της συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.



Πιο αναλυτικά,







Η στιγμή των αποφάσεων Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των υποψηφίων. Η επιλογή των σχολών δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα μόρια, αλλά απαιτεί ουσιαστική αξιολόγηση των προσωπικών ενδιαφερόντων, των επαγγελματικών προοπτικών, της διάρκειας των σπουδών, του κόστους διαβίωσης και των δυνατοτήτων εξέλιξης που προσφέρει κάθε τμήμα.



Μάλιστα, όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, το συνηθέστερο λάθος των υποψηφίων είναι η επιλογή σχολών με αποκλειστικό κριτήριο τις περσινές βάσεις εισαγωγής ή τις εκτιμήσεις για την πορεία τους. Όπως τονίζουν, η σωστή στρατηγική είναι η κατάταξη των τμημάτων με βάση τις πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξετάζει διαδοχικά κάθε επιλογή και εισάγει τον υποψήφιο στην πρώτη σχολή της λίστας, για την οποία συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.



Η διαδικασία βήμα προς βήμα Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που έχουν ήδη αποκτήσει οι υποψήφιοι από το σχολείο τους.



Αρχικά, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει προσωρινά το Μηχανογραφικό του, να δοκιμάσει διαφορετικές σειρές προτίμησης και να πραγματοποιήσει όσες αλλαγές επιθυμεί πριν από την οριστική υποβολή.



Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο όταν ο υποψήφιος επιλέξει την οριστικοποίηση του δελτίου. Μετά την ενέργεια αυτή, το σύστημα εκδίδει αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο συνιστάται να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει για λόγους ασφαλείας.



Κλείσιμο Τα λάθη που κοστίζουν



Κάθε χρόνο παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα λάθη που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δήλωση σχολών αποκλειστικά με βάση τα μόρια,

η παράλειψη τμημάτων που πραγματικά ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, η λανθασμένη αντίληψη ότι οι «ασφαλείς επιλογές» πρέπει να προηγούνται των σχολών υψηλότερης προτίμησης, η μη προσεκτική μελέτη των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε τμήματος,

η παράβλεψη των οικονομικών δεδομένων που συνεπάγεται η φοίτηση σε διαφορετική πόλη καθώς και η καθυστέρηση της οριστικοποίησης μέχρι τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας.



, οι χιλιάδες υποψήφιοι, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, εισέρχονται, κατά πάσα πιθανότητα, αύριο, Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, στη διαδικασία της συμπλήρωσης και οριστικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.Πιο αναλυτικά,Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, η σχετική εγκύκλιος αναμένεται να εκδοθεί άμεσα, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, ενώ –εφόσον ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα οι τελικοί τεχνικοί έλεγχοι της ηλεκτρονικής πλατφόρμας– η διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και των Παράλληλων Μηχανογραφικών για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), προγραμματίζεται να ξεκινήσει από την Τρίτη 7 Ιουλίου. Παράλληλα, στόχος του υπουργείου είναι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής και των ονομάτων των επιτυχόντων έως τις 23 ή 24 Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η φετινή διαδικασία εισαγωγής στα πανεπιστήμια. (AlfaVita⁠Attachment.png)Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού είναι μία ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία, καθοριστικής σημασίας για το μέλλον των υποψηφίων. Η επιλογή των σχολών δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα μόρια, αλλά απαιτεί ουσιαστική αξιολόγηση των προσωπικών ενδιαφερόντων, των επαγγελματικών προοπτικών, της διάρκειας των σπουδών, του κόστους διαβίωσης και των δυνατοτήτων εξέλιξης που προσφέρει κάθε τμήμα.Μάλιστα, όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί και σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, το συνηθέστερο λάθος των υποψηφίων είναι η επιλογή σχολών με αποκλειστικό κριτήριο τις περσινές βάσεις εισαγωγής ή τις εκτιμήσεις για την πορεία τους. Όπως τονίζουν, η σωστή στρατηγική είναι η κατάταξη των τμημάτων με βάση τις πραγματικές επιθυμίες του υποψηφίου, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα εξετάζει διαδοχικά κάθε επιλογή και εισάγει τον υποψήφιο στην πρώτη σχολή της λίστας, για την οποία συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή πραγματοποιείται με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που έχουν ήδη αποκτήσει οι υποψήφιοι από το σχολείο τους.Αρχικά, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δημιουργήσει προσωρινά το Μηχανογραφικό του, να δοκιμάσει διαφορετικές σειρές προτίμησης και να πραγματοποιήσει όσες αλλαγές επιθυμεί πριν από την οριστική υποβολή.Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο όταν ο υποψήφιος επιλέξει την οριστικοποίηση του δελτίου. Μετά την ενέργεια αυτή, το σύστημα εκδίδει αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο συνιστάται να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει για λόγους ασφαλείας.Κάθε χρόνο παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα λάθη που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δήλωση σχολών αποκλειστικά με βάση τα μόρια,η παράλειψη τμημάτων που πραγματικά ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, η λανθασμένη αντίληψη ότι οι «ασφαλείς επιλογές» πρέπει να προηγούνται των σχολών υψηλότερης προτίμησης, η μη προσεκτική μελέτη των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε τμήματος,η παράβλεψη των οικονομικών δεδομένων που συνεπάγεται η φοίτηση σε διαφορετική πόλη καθώς και η καθυστέρηση της οριστικοποίησης μέχρι τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους υποψηφίους να αφιερώσουν χρόνο στη μελέτη των προγραμμάτων σπουδών κάθε τμήματος και όχι μόνο της ονομασίας του, καθώς αρκετές σχολές με παρόμοιο τίτλο παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο αντικείμενο και στις επαγγελματικές διεξόδους.



Το Παράλληλο Μηχανογραφικό Παράλληλα με το κλασικό Μηχανογραφικό, οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και Παράλληλο Μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις Δημόσιες ΣΑΕΚ.



Η συγκεκριμένη επιλογή προσφέρει μία ακόμη εκπαιδευτική διαδρομή, με προγράμματα, που συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας και ειδικότητες υψηλής ζήτησης. Η υποβολή του Παράλληλου Μηχανογραφικού δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής για τα πανεπιστημιακά τμήματα, καθώς οι δύο διαδικασίες λειτουργούν ανεξάρτητα.



Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής παραμένει καθοριστική Και φέτος, η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εξακολουθεί να αποτελεί βασικό φίλτρο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση.



Υποψήφιοι, που δεν καλύπτουν την απαιτούμενη ΕΒΕ σε κάποιο τμήμα δεν μπορούν να το δηλώσουν επιτυχώς, ακόμη κι αν τα συνολικά μόριά τους είναι υψηλά. Για τον λόγο αυτό, η προσεκτική μελέτη των διαθέσιμων επιλογών θεωρείται απαραίτητη πριν από την τελική υποβολή του δελτίου.



Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι λαμβάνουν υπόψη και οικονομικά κριτήρια κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού.



Το αυξημένο κόστος ενοικίων και διαβίωσης σε μεγάλες φοιτητουπόλεις οδηγεί αρκετές οικογένειες στην επιλογή σχολών, που βρίσκονται κοντά στον τόπο κατοικίας τους ή σε περιοχές με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τμήματα που συνδέονται με κλάδους υψηλής ζήτησης, όπως η Πληροφορική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η Υγεία και οι ενεργειακές εφαρμογές.



Τα βήματα έως την ανακοίνωση των βάσεων Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα κατά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να εξελιχθούν ως εξής:



Έκδοση της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας.

Έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικών και Παράλληλων Μηχανογραφικών.

Περίοδος επεξεργασίας και οριστικοποίησης των δηλώσεων.

Ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής και των αποτελεσμάτων έως τις 23 ή 24 Ιουλίου.

Εγγραφές των επιτυχόντων στα πανεπιστημιακά τμήματα σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου.



Τι πρέπει να θυμούνται οι υποψήφιοι Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν είναι μία διαδικασία που πρέπει να ολοκληρωθεί βιαστικά. Η σωστή σειρά προτίμησης, η ενημέρωση για τα προγράμματα σπουδών, οι επαγγελματικές προοπτικές και η ρεαλιστική αξιολόγηση των προσωπικών στόχων αποτελούν τα βασικά στοιχεία που μπορούν να καθορίσουν την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία κάθε νέου.