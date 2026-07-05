Πανελλαδικές 2026: Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου ανοίγει το Μηχανογραφικό – Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι
Πανελλαδικές 2026: Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου ανοίγει το Μηχανογραφικό – Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι
Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων να ανακοινωθούν στις 23 και 24 Ιουλίου - Τα συνήθη λάθη των υποψηφίων - Πρακτικός οδηγός 6 βημάτων
Από την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα οι τελευταίοι έλεγχοι της ηλεκτρονικής εφαρμογής, αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) των υποψηφίων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και των Παράλληλων Μηχανογραφικών Δελτίων (Π.Μ.Δ.) για την εισαγωγή στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).
Η διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού αποτελεί το τελευταίο και καθοριστικό βήμα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς από τις επιλογές και τη σωστή σειρά προτίμησης των σχολών θα κριθεί σε ποιο τμήμα θα εισαχθεί κάθε υποψήφιος.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, επίσης, ο οκταψήφιος κωδικός εξετάσεων του υποψηφίου, ενώ μετά τη σύνδεση θα πρέπει να επιλεγεί η εφαρμογή «Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει αρχικά τη δυνατότητα στους υποψηφίους να μελετήσουν προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές, να διαμορφώσουν και να τροποποιήσουν όσες φορές επιθυμούν τη σειρά προτίμησης των σχολών και να αποθηκεύσουν προσωρινά το μηχανογραφικό τους, χωρίς αυτό να θεωρείται οριστικά κατατεθειμένο.
Μόνο όταν ολοκληρώσουν την επεξεργασία των επιλογών τους και βεβαιωθούν ότι η τελική σειρά ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιθυμίες τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής είναι απολύτως δεσμευτική και δεν πρόκειται να δοθεί δυνατότητα οριστικοποίησης μετά τη λήξη της ή υποβολής νέου μηχανογραφικού. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή και να την ολοκληρώσουν εγκαίρως.
Μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδέονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται όλη η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη σωστή συμπλήρωση των επιλογών τους.
Ειδικότερα, θα μπορούν να ενημερωθούν για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ που ισχύουν για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και για τις πρακτικές δοκιμασίες όπου αυτές απαιτούνται.
Η διαδικασία της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού αποτελεί το τελευταίο και καθοριστικό βήμα μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς από τις επιλογές και τη σωστή σειρά προτίμησης των σχολών θα κριθεί σε ποιο τμήμα θα εισαχθεί κάθε υποψήφιος.
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου, ώστε να ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαδικασία εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Η διαδικασία υποβολής του ΜηχανογραφικούΟι υποψήφιοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), που έχουν ήδη αποκτήσει από το σχολείο τους ή θα εκδώσουν τις επόμενες ημέρες, στην περίπτωση που δεν πρόλαβαν να δημιουργήσουν κωδικό ή τον έχουν χάσει.
Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, επίσης, ο οκταψήφιος κωδικός εξετάσεων του υποψηφίου, ενώ μετά τη σύνδεση θα πρέπει να επιλεγεί η εφαρμογή «Υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση».
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δίνει αρχικά τη δυνατότητα στους υποψηφίους να μελετήσουν προσεκτικά τις διαθέσιμες επιλογές, να διαμορφώσουν και να τροποποιήσουν όσες φορές επιθυμούν τη σειρά προτίμησης των σχολών και να αποθηκεύσουν προσωρινά το μηχανογραφικό τους, χωρίς αυτό να θεωρείται οριστικά κατατεθειμένο.
Μόνο όταν ολοκληρώσουν την επεξεργασία των επιλογών τους και βεβαιωθούν ότι η τελική σειρά ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιθυμίες τους θα πρέπει να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι η προθεσμία υποβολής είναι απολύτως δεσμευτική και δεν πρόκειται να δοθεί δυνατότητα οριστικοποίησης μετά τη λήξη της ή υποβολής νέου μηχανογραφικού. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι καλούνται να μην αφήσουν τη διαδικασία για την τελευταία στιγμή και να την ολοκληρώσουν εγκαίρως.
Μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσοι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στις Δημόσιες ΣΑΕΚ θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς να επηρεάζεται η διαδικασία εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Τι θα βρίσκουν οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Με τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα μπορούν να συνδέονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας, μέσα από την οποία θα πραγματοποιείται όλη η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου.
Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα θα έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για τη σωστή συμπλήρωση των επιλογών τους.
Ειδικότερα, θα μπορούν να ενημερωθούν για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) κάθε τμήματος, τις ΕΒΕ που ισχύουν για τα ειδικά και μουσικά μαθήματα, καθώς και για τις πρακτικές δοκιμασίες όπου αυτές απαιτούνται.
Παράλληλα, θα έχουν πρόσβαση στον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα, στις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του Μηχανογραφικού Δελτίου, αλλά και στο ίδιο το ηλεκτρονικό έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώσουν.
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, τα προσωπικά στοιχεία κάθε υποψηφίου θα εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα.
Στη συνέχεια, το σύστημα θα εμφανίζει αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά τμήματα που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο ή στον τομέα του υποψηφίου, μαζί με τα μόρια που έχουν υπολογιστεί αυτόματα με βάση τις βαθμολογίες του και τους ισχύοντες συντελεστές βαρύτητας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος θα μπορεί να επιλέξει μόνο τις σχολές για τις οποίες πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς η εφαρμογή δεν θα εμφανίζει τμήματα στα οποία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης.
Ταυτόχρονα με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα έκδοσης της Βεβαίωσης Συμμετοχής για όλους όσοι συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων.
Η συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει αναλυτικά τους γραπτούς βαθμούς που συγκέντρωσε ο υποψήφιος σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο της Γενικής Παιδείας όσο και των μαθημάτων Προσανατολισμού ή Ειδικότητας. Επιπλέον, αναγράφονται οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όπου αυτά έχουν εξεταστεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν καταθέσει την
Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν είναι μια τυπική ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία κάθε υποψηφίου.
Ο εκπαιδευτικός αναλυτής, καθηγητής Μαθηματικών και δημιουργός της ιστοσελίδας PaideiaNet.com, Γιάννης Ζαμπέλης, με 34 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και 20 χρόνια στη διεύθυνση φροντιστηρίου, επισημαίνει στο protothema.gr ότι τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό έξι βημάτων που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν σωστά τις επιλογές τους.
Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση του προσωπικού password από το Λύκειο. Ο κωδικός αυτός, μαζί με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, είναι απαραίτητος για την είσοδο στην πλατφόρμα και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο.
Αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στην οθόνη του υπολογιστή, είναι προτιμότερο να εκτυπώσετε ή να καταγράψετε σε χαρτί όλα τα τμήματα του επιστημονικού πεδίου σας. Η συνολική εικόνα βοηθά σημαντικά στην αξιολόγηση και την οργάνωση των επιλογών.
Δίπλα σε κάθε τμήμα σημειώστε:
Α: Σχολές που πραγματικά επιθυμείτε.
Β: Σχολές στις οποίες θα φοιτούσατε ευχαρίστως.
Γ: Σχολές που δεν σας ενδιαφέρουν.
Η κατάταξη αυτή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση την προσωπική επιθυμία και όχι τα μόρια ή τις περσινές βάσεις.
Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, ακολουθεί η ταξινόμηση των σχολών κατά σειρά προτίμησης.
Αρχικά αριθμήστε τις σχολές που έχετε χαρακτηρίσει ως «Α», ξεκινώντας από εκείνη που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή και συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια κατατάξτε τις σχολές της κατηγορίας «Β».
Αντίθετα, όσες σχολές έχετε κατατάξει στην κατηγορία «Γ», δηλαδή δεν σας ενδιαφέρουν πραγματικά, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Η σειρά προτίμησης πρέπει να εκφράζει αποκλειστικά τις προσωπικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής.
Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία σας, συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και το προσωπικό password. Εκεί μεταφέρετε τη σειρά προτίμησης που έχετε ήδη καταρτίσει.
Μέχρι να προχωρήσετε στην οριστική υποβολή, μπορείτε να τροποποιείτε τις επιλογές σας όσες φορές επιθυμείτε, αξιοποιώντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης που παρέχει το σύστημα.
Πριν οριστικοποιήσετε το Μηχανογραφικό Δελτίο, αφιερώστε χρόνο για έναν ιδιαίτερα προσεκτικό έλεγχο.
Η σύσταση των ειδικών είναι να διαβάσετε ολόκληρη τη λίστα τουλάχιστον τρεις φορές, κατά προτίμηση σε διαφορετικές ημέρες, ώστε να εντοπίσετε τυχόν παραλείψεις ή λάθη που μπορεί να μην είναι εμφανή με την πρώτη ματιά.
Αμέσως μετά την οριστική υποβολή, αποθηκεύστε το αρχείο PDF που εκδίδει η πλατφόρμα και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Πρόκειται για το μοναδικό επίσημο αποδεικτικό ότι το Μηχανογραφικό σας έχει κατατεθεί επιτυχώς.
Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την οριστικοποίηση, καθώς τότε η πλατφόρμα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο επισκέψεων και ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις λόγω αυξημένης κίνησης.
Πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, είναι σημαντικό κάθε υποψήφιος να γνωρίζει σε ποιες διαδικασίες έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Όπως επισημαίνει ο κ. Ζαμπέλης, συνολικά υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μηχανογραφικού:
Το δικαίωμα υποβολής διαμορφώνεται ως εξής:
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026 μπορούν να υποβάλουν και τα τρία μηχανογραφικά.
Οι απόφοιτοι ΓΕΛ που συμμετέχουν με το ποσοστό 10% έχουν δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Ελλάδας και Μηχανογραφικού Κύπρου, όχι όμως Παράλληλου Μηχανογραφικού.
Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ του 2026 μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Ελλάδας και Παράλληλο Μηχανογραφικό.
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που συμμετέχουν με το 10% έχουν δικαίωμα μόνο στο Μηχανογραφικό Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παράλληλο Μηχανογραφικό αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026, ενώ οι υποψήφιοι του 10% δεν μπορούν να το υποβάλουν.
Αντίστοιχα, το Μηχανογραφικό Κύπρου είναι διαθέσιμο μόνο στους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, τα προσωπικά στοιχεία κάθε υποψηφίου θα εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα.
Στη συνέχεια, το σύστημα θα εμφανίζει αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά τμήματα που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο ή στον τομέα του υποψηφίου, μαζί με τα μόρια που έχουν υπολογιστεί αυτόματα με βάση τις βαθμολογίες του και τους ισχύοντες συντελεστές βαρύτητας.
Αυτό σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος θα μπορεί να επιλέξει μόνο τις σχολές για τις οποίες πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς η εφαρμογή δεν θα εμφανίζει τμήματα στα οποία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης.
Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Ταυτόχρονα με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των Μηχανογραφικών Δελτίων θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα έκδοσης της Βεβαίωσης Συμμετοχής για όλους όσοι συμμετείχαν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών και των Επαγγελματικών Λυκείων.
Η συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει αναλυτικά τους γραπτούς βαθμούς που συγκέντρωσε ο υποψήφιος σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο της Γενικής Παιδείας όσο και των μαθημάτων Προσανατολισμού ή Ειδικότητας. Επιπλέον, αναγράφονται οι βαθμολογίες στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, όπου αυτά έχουν εξεταστεί.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής από το ΓΕΛ ή το ΕΠΑΛ στο οποίο είχαν καταθέσει την
Αίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Πρακτικός οδηγός: Τα έξι βήματα για ένα σωστά συμπληρωμένο Μηχανογραφικό
Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν είναι μια τυπική ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία κάθε υποψηφίου.
Ο εκπαιδευτικός αναλυτής, καθηγητής Μαθηματικών και δημιουργός της ιστοσελίδας PaideiaNet.com, Γιάννης Ζαμπέλης, με 34 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και 20 χρόνια στη διεύθυνση φροντιστηρίου, επισημαίνει στο protothema.gr ότι τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό έξι βημάτων που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν σωστά τις επιλογές τους.
1. Εξασφαλίστε εγκαίρως τους προσωπικούς κωδικούς
Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση του προσωπικού password από το Λύκειο. Ο κωδικός αυτός, μαζί με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, είναι απαραίτητος για την είσοδο στην πλατφόρμα και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο.
2. Εκτυπώστε τις σχολές στις οποίες έχετε πρόσβαση
Αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στην οθόνη του υπολογιστή, είναι προτιμότερο να εκτυπώσετε ή να καταγράψετε σε χαρτί όλα τα τμήματα του επιστημονικού πεδίου σας. Η συνολική εικόνα βοηθά σημαντικά στην αξιολόγηση και την οργάνωση των επιλογών.
3. Χωρίστε τις σχολές σε τρεις κατηγορίες
Δίπλα σε κάθε τμήμα σημειώστε:
Α: Σχολές που πραγματικά επιθυμείτε.
Β: Σχολές στις οποίες θα φοιτούσατε ευχαρίστως.
Γ: Σχολές που δεν σας ενδιαφέρουν.
Η κατάταξη αυτή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση την προσωπική επιθυμία και όχι τα μόρια ή τις περσινές βάσεις.
4. Ιεραρχήστε τις σχολές με βάση αυτό που πραγματικά θέλετε
Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, ακολουθεί η ταξινόμηση των σχολών κατά σειρά προτίμησης.
Αρχικά αριθμήστε τις σχολές που έχετε χαρακτηρίσει ως «Α», ξεκινώντας από εκείνη που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή και συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια κατατάξτε τις σχολές της κατηγορίας «Β».
Αντίθετα, όσες σχολές έχετε κατατάξει στην κατηγορία «Γ», δηλαδή δεν σας ενδιαφέρουν πραγματικά, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο.
Η σειρά προτίμησης πρέπει να εκφράζει αποκλειστικά τις προσωπικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής.
5. Μεταφέρετε τις επιλογές σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία σας, συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και το προσωπικό password. Εκεί μεταφέρετε τη σειρά προτίμησης που έχετε ήδη καταρτίσει.
Μέχρι να προχωρήσετε στην οριστική υποβολή, μπορείτε να τροποποιείτε τις επιλογές σας όσες φορές επιθυμείτε, αξιοποιώντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης που παρέχει το σύστημα.
6. Ελέγξτε προσεκτικά πριν από την οριστικοποίηση
Πριν οριστικοποιήσετε το Μηχανογραφικό Δελτίο, αφιερώστε χρόνο για έναν ιδιαίτερα προσεκτικό έλεγχο.
Η σύσταση των ειδικών είναι να διαβάσετε ολόκληρη τη λίστα τουλάχιστον τρεις φορές, κατά προτίμηση σε διαφορετικές ημέρες, ώστε να εντοπίσετε τυχόν παραλείψεις ή λάθη που μπορεί να μην είναι εμφανή με την πρώτη ματιά.
Αμέσως μετά την οριστική υποβολή, αποθηκεύστε το αρχείο PDF που εκδίδει η πλατφόρμα και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Πρόκειται για το μοναδικό επίσημο αποδεικτικό ότι το Μηχανογραφικό σας έχει κατατεθεί επιτυχώς.
Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την οριστικοποίηση, καθώς τότε η πλατφόρμα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο επισκέψεων και ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις λόγω αυξημένης κίνησης.
Πόσα Μηχανογραφικά μπορεί να υποβάλει κάθε υποψήφιος
Πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, είναι σημαντικό κάθε υποψήφιος να γνωρίζει σε ποιες διαδικασίες έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Όπως επισημαίνει ο κ. Ζαμπέλης, συνολικά υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μηχανογραφικού:
- Μηχανογραφικό για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).
- Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ).
- Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).
Το δικαίωμα υποβολής διαμορφώνεται ως εξής:
Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026 μπορούν να υποβάλουν και τα τρία μηχανογραφικά.
Οι απόφοιτοι ΓΕΛ που συμμετέχουν με το ποσοστό 10% έχουν δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Ελλάδας και Μηχανογραφικού Κύπρου, όχι όμως Παράλληλου Μηχανογραφικού.
Οι υποψήφιοι ΕΠΑΛ του 2026 μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Ελλάδας και Παράλληλο Μηχανογραφικό.
Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ που συμμετέχουν με το 10% έχουν δικαίωμα μόνο στο Μηχανογραφικό Ελλάδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παράλληλο Μηχανογραφικό αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026, ενώ οι υποψήφιοι του 10% δεν μπορούν να το υποβάλουν.
Αντίστοιχα, το Μηχανογραφικό Κύπρου είναι διαθέσιμο μόνο στους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.
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