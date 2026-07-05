Πανελλαδικές 2026: Πιθανότατα στις 7 Ιουλίου ανοίγει το Μηχανογραφικό – Τι πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι

Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πρακτικός οδηγός: Τα έξι βήματα για ένα σωστά συμπληρωμένο Μηχανογραφικό

1. Εξασφαλίστε εγκαίρως τους προσωπικούς κωδικούς

2. Εκτυπώστε τις σχολές στις οποίες έχετε πρόσβαση

3. Χωρίστε τις σχολές σε τρεις κατηγορίες

4. Ιεραρχήστε τις σχολές με βάση αυτό που πραγματικά θέλετε

5. Μεταφέρετε τις επιλογές σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

6. Ελέγξτε προσεκτικά πριν από την οριστικοποίηση

Πόσα Μηχανογραφικά μπορεί να υποβάλει κάθε υποψήφιος

Μηχανογραφικό για τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου (Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΠΑΚ).

Παράλληλο Μηχανογραφικό για τις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).

Παράλληλα, θα έχουν πρόσβαση στον αριθμό των εισακτέων ανά τμήμα, στις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης τουαλλά και στο ίδιο το ηλεκτρονικό έντυπο που θα πρέπει να συμπληρώσουν.Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, τα προσωπικά στοιχεία κάθε υποψηφίου θα εμφανίζονται ήδη προσυμπληρωμένα.Στη συνέχεια, το σύστημα θα εμφανίζει αποκλειστικά τα πανεπιστημιακά τμήματα που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο ή στον τομέα του υποψηφίου, μαζί με τα μόρια που έχουν υπολογιστεί αυτόματα με βάση τις βαθμολογίες του και τους ισχύοντες συντελεστές βαρύτητας.Αυτό σημαίνει ότι κάθε υποψήφιος θα μπορεί να επιλέξει μόνο τις σχολές για τις οποίες πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς η εφαρμογή δεν θα εμφανίζει τμήματα στα οποία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης.Ταυτόχρονα με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής τωνθα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα έκδοσης της Βεβαίωσης Συμμετοχής για όλους όσοι συμμετείχαν στιςΗ συγκεκριμένη βεβαίωση περιλαμβάνει αναλυτικά τους γραπτούς βαθμούς που συγκέντρωσε ο υποψήφιος σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, τόσο τηςόσο και των μαθημάτων Προσανατολισμού ή Ειδικότητας. Επιπλέον, αναγράφονται οι βαθμολογίες στακαιόπου αυτά έχουν εξεταστεί.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη Βεβαίωση Συμμετοχής από τοή τοστο οποίο είχαν καταθέσει τηνΑίτηση – Δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δεν είναι μια τυπική ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά μια απόφαση που μπορεί να επηρεάσει την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία κάθε υποψηφίου.Ο εκπαιδευτικός αναλυτής, καθηγητής Μαθηματικών και δημιουργός της ιστοσελίδαςμε 34 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και 20 χρόνια στη διεύθυνση φροντιστηρίου, επισημαίνει στο protothema.gr ότι τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο και παρουσιάζει έναν πρακτικό οδηγό έξι βημάτων που μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να οργανώσουν σωστά τις επιλογές τους.Το πρώτο βήμα είναι η απόκτηση του προσωπικού password από το Λύκειο. Ο κωδικός αυτός, μαζί με τον οκταψήφιο κωδικό υποψηφίου, είναι απαραίτητος για την είσοδο στην πλατφόρμα και θα πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σημείο.Αντί να βασίζεστε αποκλειστικά στην οθόνη του υπολογιστή, είναι προτιμότερο να εκτυπώσετε ή να καταγράψετε σε χαρτί όλα τα τμήματα του επιστημονικού πεδίου σας. Η συνολική εικόνα βοηθά σημαντικά στην αξιολόγηση και την οργάνωση των επιλογών.Δίπλα σε κάθε τμήμα σημειώστε:Α: Σχολές που πραγματικά επιθυμείτε.Β: Σχολές στις οποίες θα φοιτούσατε ευχαρίστως.Γ: Σχολές που δεν σας ενδιαφέρουν.Η κατάταξη αυτή πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση την προσωπική επιθυμία και όχι τα μόρια ή τις περσινές βάσεις.Αφού ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση, ακολουθεί η ταξινόμηση των σχολών κατά σειρά προτίμησης.Αρχικά αριθμήστε τις σχολές που έχετε χαρακτηρίσει ως «Α», ξεκινώντας από εκείνη που αποτελεί την πρώτη σας επιλογή και συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες. Στη συνέχεια κατατάξτε τις σχολές της κατηγορίας «Β».Αντίθετα, όσες σχολές έχετε κατατάξει στην κατηγορία «Γ», δηλαδή δεν σας ενδιαφέρουν πραγματικά, δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μηχανογραφικό Δελτίο.Η σειρά προτίμησης πρέπει να εκφράζει αποκλειστικά τις προσωπικές επιθυμίες του υποψηφίου και όχι τις εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής.Αφού ολοκληρώσετε την προεργασία σας, συνδεθείτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας χρησιμοποιώντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων και το προσωπικό password. Εκεί μεταφέρετε τη σειρά προτίμησης που έχετε ήδη καταρτίσει.Μέχρι να προχωρήσετε στην οριστική υποβολή, μπορείτε να τροποποιείτε τις επιλογές σας όσες φορές επιθυμείτε, αξιοποιώντας τη δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης που παρέχει το σύστημα.Πριν οριστικοποιήσετε το Μηχανογραφικό Δελτίο, αφιερώστε χρόνο για έναν ιδιαίτερα προσεκτικό έλεγχο.Η σύσταση των ειδικών είναι να διαβάσετε ολόκληρη τη λίστα τουλάχιστον τρεις φορές, κατά προτίμηση σε διαφορετικές ημέρες, ώστε να εντοπίσετε τυχόν παραλείψεις ή λάθη που μπορεί να μην είναι εμφανή με την πρώτη ματιά.Αμέσως μετά την οριστική υποβολή, αποθηκεύστε το αρχείο PDF που εκδίδει η πλατφόρμα και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου. Πρόκειται για το μοναδικό επίσημο αποδεικτικό ότι το Μηχανογραφικό σας έχει κατατεθεί επιτυχώς.Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την οριστικοποίηση, καθώς τότε η πλατφόρμα συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο όγκο επισκέψεων και ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις λόγω αυξημένης κίνησης.Πριν από τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού, είναι σημαντικό κάθε υποψήφιος να γνωρίζει σε ποιες διαδικασίες έχει δικαίωμα συμμετοχής.Όπως επισημαίνει ο κ.συνολικά υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μηχανογραφικού:Το δικαίωμα υποβολής διαμορφώνεται ως εξής:Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026 μπορούν να υποβάλουν και τα τρία μηχανογραφικά.Οι απόφοιτοι ΓΕΛ που συμμετέχουν με το ποσοστό 10% έχουν δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Ελλάδας και Μηχανογραφικού Κύπρου, όχι όμως Παράλληλου Μηχανογραφικού.Οιμπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό Ελλάδας και Παράλληλο Μηχανογραφικό.Οιπου συμμετέχουν με το 10% έχουν δικαίωμα μόνο στο Μηχανογραφικό Ελλάδας.Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παράλληλο Μηχανογραφικό αφορά αποκλειστικά τους υποψηφίους που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές του 2026, ενώ οι υποψήφιοι του 10% δεν μπορούν να το υποβάλουν.Αντίστοιχα, το Μείναι διαθέσιμο μόνο στους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων.