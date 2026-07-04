Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη - «Δεν περιμένουμε ανάληψη ευθύνης» λέει η Δημογλίδου της ΕΛΑΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα - Τι εξετάζει η Αντιτρομοκρατική





Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, να προσδιορίσουν τον αριθμό των εμπλεκομένων και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις.







Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι,





Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη ένας ένοικος της μοιραίας πολυκατοικίας, ενώ η Αντιτρομοκρατική, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και κεντρικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεντρώνει υλικό από κάμερες, μαρτυρίες και εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να ανασυνθέσει τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την επίθεση.



Οι έρευνες εστιάζουν στη δράση της ομάδας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, αλλά και στο ενδεχόμενο σύνδεσης με άλλες δύο επιθέσεις που εξετάζονται από τις Αρχές. Ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί πόσα άτομα συμμετείχαν στις ενέργειες και αν πρόκειται για κοινό πυρήνα δραστών.



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Συγκλονίζει μαρτυρία ενοίκου Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του Γιώργου Παπαδόπουλου, ενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και πήρε εξιτήριο. Μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι, τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και την προσπάθεια διάσωσης της

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.



Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε ότι κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και είδε το αυτοκίνητο να φλέγεται. «Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-djpjox3ch37l) Κωνσταντία Δημογλίδου, Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για την δολοφονική εμπρηστική επίθεση σε πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη , η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της πολιτεύτριας της ΝΔ Αφροδίτης Νέστορα και τον τραυματισμό ενοίκων.Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών, να προσδιορίσουν τον αριθμό των εμπλεκομένων και να διαπιστώσουν αν πρόκειται για την ίδια ομάδα που συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις.Κομβικό στοιχείο στην έρευνα αποτελεί η δεύτερη ισχυρή έκρηξη που άκουσαν οι κάτοικοι της περιοχής. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., η δεύτερη έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από το καύσιμο του οχήματος κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός. Η ανάφλεξη των καυσίμων είχε ως αποτέλεσμα η φωτιά να εξαπλωθεί ταχύτατα στην πολυκατοικία, προκαλώντας τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό ενοίκων.Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι, λόγω του θανάσιμου τραυματισμού της Βάγιας Νέστορα, δεν αναμένεται ανάληψη ευθύνης για την επίθεση. Παράλληλα, οι Αρχές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες ότι η έρευνα θα αποδώσει καρπούς το επόμενο διάστημα, παρότι μέρος των πειστηρίων ενδέχεται να καταστράφηκε κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς από την Πυροσβεστική.Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, σήμερα αναμένεται να καταθέσει ακόμη ένας ένοικος της μοιραίας πολυκατοικίας, ενώ η Αντιτρομοκρατική, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης και κεντρικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεντρώνει υλικό από κάμερες, μαρτυρίες και εργαστηριακά ευρήματα, προκειμένου να ανασυνθέσει τα κρίσιμα λεπτά πριν και μετά την επίθεση.Οι έρευνες εστιάζουν στη δράση της ομάδας που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, αλλά και στο ενδεχόμενο σύνδεσης με άλλες δύο επιθέσεις που εξετάζονται από τις Αρχές. Ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί πόσα άτομα συμμετείχαν στις ενέργειες και αν πρόκειται για κοινό πυρήνα δραστών.Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς αναδεικνύει με τον πιο τραγικό τρόπο τον κίνδυνο που ενέχει η χρήση αυτοσχέδιων εμπρηστικών ή εκρηκτικών μηχανισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο 2024-2026, μόνο στην Αττική, έχουν καταγραφεί 191 δικογραφίες για αντίστοιχες επιθέσεις, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 159 συλλήψεις. Τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια αναμένονται τις επόμενες ημέρες και εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην ταυτοποίηση των δραστών και στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία τουενοίκου της πολυκατοικίας, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο Ιπποκράτειο και πήρε εξιτήριο. Μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤnews περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι, τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και την προσπάθεια διάσωσης της Αφροδίτης Νέστορα.

«Περιμένουμε να βρεθούν οι δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, ανέφερε ότι κατέβηκε όταν άκουσε τον θόρυβο και είδε το αυτοκίνητο να φλέγεται. «Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.



Όπως περιέγραψε, οι καπνοί γέμισαν αμέσως το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα. «Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.



Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά τους αναζητώντας διέξοδο. «Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.



Σύμφωνα με τον ένοικο, η νεαρή γυναίκα είχε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.



Ο Γιώργος Παπαδόπουλος ανέφερε ακόμη ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί προηγούμενες απειλές ή περιστατικά που θα μπορούσαν να προμηνύουν την επίθεση. «Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.