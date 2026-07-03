H στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη και η έκρηξη, δείτε βίντεο
H στιγμή που ο δράστης αφήνει τον εμπρηστικό μηχανισμό στο σπίτι του Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη και η έκρηξη, δείτε βίντεο
Ο πρώην βουλευτής και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας δεν βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης - Τι κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας
Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τη στιγμή που άγνωστος αφήνει τον εμπρηστικόμηχανισμό στο σπίτι του πρώην βουλευτή και στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Σάββα Αναστασιάδη στη Θεσσαλονίκη.
Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που μεταφέρει, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ.
Οι κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας κατέγραψαν ένα άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι, φοράει τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα. Βγαίνει από το αστικό δάσος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περπατά μέχρι την πόρτα της πολυκατοικίας, αφήνει τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό και φεύγει τρέχοντας.
Δείτε το βίντεο:
Σε δεύτερο βίντεο, καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια, που προκαλεί φλόγες, οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσοψη της πολυκατοικίας.
Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Έχει φροντίσει δηλαδή να έχει περίπου 20 λεπτά στη διάθεση του για να απομακρυνθεί, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να έχει χρησιμοποιήσει βραδύκαυστη ύλη, για την ασφάλειά του.
Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες επιτέθηκαν -σχεδόν ταυτόχρονα- στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.
Ο κ. Αναστασιάδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (1/7) στην τηλεόραση του Action24 σημείωσε: «Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».
Και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».
Σε βίντεο του ΣΚΑΪ φαίνεται η στιγμή κατά την οποία ένας από τους δράστες των επιθέσεων αφήνει τον αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό που μεταφέρει, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της ΝΔ.
Οι κάμερες ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας κατέγραψαν ένα άτομο που έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καπέλο και μαντήλι, φοράει τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα. Βγαίνει από το αστικό δάσος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περπατά μέχρι την πόρτα της πολυκατοικίας, αφήνει τη σακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό και φεύγει τρέχοντας.
Δείτε το βίντεο:
Σε δεύτερο βίντεο, καταγράφεται η πυροδότηση του μηχανισμού και δευτερόλεπτα αργότερα η έκρηξη από τα γκαζάκια, που προκαλεί φλόγες, οι οποίες τυλίγουν την πόρτα και την πρόσοψη της πολυκατοικίας.
Όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φεύγει τρέχοντας και η έκρηξη γίνεται 18 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα αργότερα. Έχει φροντίσει δηλαδή να έχει περίπου 20 λεπτά στη διάθεση του για να απομακρυνθεί, γεγονός που ενισχύει το σενάριο να έχει χρησιμοποιήσει βραδύκαυστη ύλη, για την ασφάλειά του.
Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες επιτέθηκαν -σχεδόν ταυτόχρονα- στις κατοικίες του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα.
Ο κ. Αναστασιάδης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (1/7) στην τηλεόραση του Action24 σημείωσε: «Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά».
Και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένα πρόσωπο που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου».
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