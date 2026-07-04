«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις»: Ένοικος περιγράφει τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα

«Το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα», λέει ο ένοικος της πολυκατοικίας όπου έγινε η εμπρηστική επίθεση - Χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Ιπποκράτειο, απ’ όπου πήρε εξιτήριο - Η Αφροδίτη Νέστορα βρήκε διέξοδο στο σπίτι του

Γιώργος Παπαδόπουλος.



Έχοντας νοσηλευτεί και ο ίδιος στο Ιπποκράτειο, απ’ όπου πήρε εξιτήριο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος μίλησε για όσα βίωσαν οι κάτοικοι, τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της κόρης του θύματος.



δράστες. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε στο ΕΡΤnews.



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«Άκουσα την έκρηξη και το κλιμακοστάσιο έγινε καμινάδα»

Σύμφωνα με την περιγραφή του, όταν άκουσε τον θόρυβο, κατέβηκε και είδε το αυτοκίνητο να φλέγεται.



«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.



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«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.

Η διάσωση της Αφροδίτης Νέστορα

Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά του αναζητώντας διέξοδο.



Τις στιγμές της εμπρηστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη περιγράφει ο ένοικος της πολυκατοικίας,Έχοντας νοσηλευτεί και ο ίδιος στο Ιπποκράτειο, απ’ όπου πήρε εξιτήριο, ο Γιώργος Παπαδόπουλος μίλησε για όσα βίωσαν οι κάτοικοι, τις εκρήξεις, τους πυκνούς καπνούς και τις προσπάθειες διάσωσης της κόρης του θύματος.«Περιμένουμε να βρεθούν οι. Έχει ξεκινήσει η αποκατάσταση. Το γεγονός όμως ότι χάθηκε μία ανθρώπινη ζωή τα επισκιάζει όλα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Προσπαθούμε να επιστρέψουμε όσο γίνεται στην καθημερινότητά μας, αλλά ήταν ένα τραγικό και σοκαριστικό γεγονός», είπε στο ΕΡΤnews.Σύμφωνα με την περιγραφή του, όταν άκουσε τον θόρυβο, κατέβηκε και είδε το αυτοκίνητο να φλέγεται.«Δεν ρίσκαρα να βγω πιο έξω γιατί φοβήθηκα μήπως γίνει έκρηξη. Ανέβηκα αμέσως στο διαμέρισμα και μέσα σε ένα-δύο λεπτά έγινε η δεύτερη έκρηξη. Έσπασαν πόρτες και τζάμια και το κλιμακοστάσιο έγινε μια καμινάδα», είπε.Όπως περιέγραψε, οι καπνοί γέμισαν αμέσως το κτίριο, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.«Δεν μπορούσες να αναπνεύσεις. Ένιωθες αμέσως κάψιμο στο στήθος», ανέφερε.Ο ίδιος περιέγραψε και τις στιγμές κατά τις οποίες η Αφροδίτη Νέστορα, κόρη του θύματος, κατάφερε να φτάσει στο διαμέρισμά του αναζητώντας διέξοδο.

«Η κυρία Αφροδίτη είχε ανέβει επάνω, έψαχνε κάποια πόρτα και μπήκε στο δικό μας διαμέρισμα. Τη βρήκα στο μπαλκόνι σε κατάσταση λιποθυμίας και σοκ. Προσπαθήσαμε να τη συνεφέρουμε και φώναξα τους διασώστες να ανέβουν να την παραλάβουν», είπε.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η νεαρή γυναίκα είχε εγκαύματα στα χέρια και στα πόδια και, όταν συνήλθε, ρωτούσε συνεχώς για τους γονείς της.



«Δεν υπήρχαν προηγούμενες απειλές»

Αναφερόμενος στην περιοχή και στην πολυκατοικία, ο Γιώργος Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι ένοικοι δεν είχαν αντιληφθεί ποτέ στο παρελθόν απειλές ή άλλα περιστατικά που θα προμήνυαν μια τέτοια επίθεση.



«Δεν είχαμε κάποιο απειλητικό μήνυμα ή άλλο περιστατικό. Είναι μια γειτονιά με κατοικίες και λίγα μικρά καταστήματα. Δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή μας», κατέληξε.