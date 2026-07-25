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Πιερία: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια κάνναβης, είχε στήσει θερμοκήπιο, βρέθηκαν ναρκωτικά και στο σπίτι του
Πιερία: Συνελήφθη άνδρας για καλλιέργεια κάνναβης, είχε στήσει θερμοκήπιο, βρέθηκαν ναρκωτικά και στο σπίτι του
Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές Αρχές
Τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, που έφταναν σε ύψος έως και 3,5 μέτρα, εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί σε θερμοκήπιο αγροκτήματος στην Πιερία, οδηγώντας στη σύλληψη του καλλιεργητή.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, επίσης, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης τόσο στο αγρόκτημα όσο και στην κατοικία του.
Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί, Παρασκευή 24 Ιουλίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, καλλιεργούσε σε θερμοκήπιο αγροκτήματος τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Σε αποθήκη του αγροκτήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 264 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 36 γραμμαρίων.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, επίσης, ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης τόσο στο αγρόκτημα όσο και στην κατοικία του.
Ειδικότερα, ο άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί, Παρασκευή 24 Ιουλίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, καλλιεργούσε σε θερμοκήπιο αγροκτήματος τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3,5 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.
Σε αποθήκη του αγροκτήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 264 γραμμαρίων, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην κατοικία του εντοπίστηκε ακόμη μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 36 γραμμαρίων.
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