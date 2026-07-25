Θρίλερ στο Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στον λαιμό μέσα στο σπίτι του, τον εντόπισε ο γιος του
ΕΛΛΑΔΑ
Γαλάτσι Νεκρός

Θρίλερ στο Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στον λαιμό μέσα στο σπίτι του, τον εντόπισε ο γιος του

Ο χώρος όπου εντοπίστηκε ο άτυχος άνδρας δεν είχε ίχνη παραβίασης ενώ δεν ήταν αναστατωμένος

Θρίλερ στο Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύμα στον λαιμό μέσα στο σπίτι του, τον εντόπισε ο γιος του
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνδρας 80 ετών βρέθηκε νεκρός το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στην κατοικία του στο Γαλάτσι, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας εντοπίστηκε γύρω στις 15:00 από τον γιο του.



Βρέθηκε στο κρεβάτι, που είχε αίματα, ενώ στον λαιμό είχε ένα τραύμα. Ο ιατροδικαστής δεν μπορεί να καταλήξει αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, πιθανόν όμως δεν είναι.

Στον χώρο δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ούτε ήταν αναστατωμένος. Την υπόθεση ανέλαβε η ασφάλεια Γαλατσίου.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
13 ΣΧΟΛΙΑ

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