Ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας επικοινώνησε με τον Δένδια και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τις αναχαιτίσεις των Patriot
Ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας επικοινώνησε με τον Δένδια και ευχαρίστησε την Ελλάδα για τις αναχαιτίσεις των Patriot
Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Khalid bin Salman, είχε ο Νίκος Δένδιας, με επίκεντρο τη στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπα Khalid bin Salman, αναφέρθηκε με ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
Όπως γνωστοποίησε, ο Σαουδάραβας υπουργός τον ευχαρίστησε για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία.
Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στις 17:05 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική πυροβολαρχία να ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχημένη εμπλοκή της ελληνικής δύναμης μέσα στην ίδια ημέρα. Νωρίτερα, στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), οι ελληνικοί Patriot είχαν καταρρίψει ακόμη ένα drone που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη στην ίδια περιοχή.
Είχαν προηγηθεί, επίσης, οι επιτυχείς αναχαιτίσεις δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη στις 7:15 το πρωί, με στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
Όπως γνωστοποίησε, ο Σαουδάραβας υπουργός τον ευχαρίστησε για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία Patriot, καθώς και για τη συμμετοχή της στην αποτροπή των επιθέσεων που δέχεται η Σαουδική Αραβία.
Ο κ. Δένδιας ανέφερε επίσης ότι, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες προκλήσεις ασφαλείας και για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ευρύτερη περιοχή.
Είχα τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Khalid bin Salman @kbsalsaud. Ο Υπουργός μού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) με την ελληνική συστοιχία #Patriot και για τη… pic.twitter.com/TWjDjmS38B— Nikos Dendias (@NikosDendias) July 25, 2026
Drone και βαλλιστικούς πυραύλους κατέρριψαν οι ελληνικοί PatriotΣε ακόμη μία επιτυχημένη αναχαίτιση προχώρησε η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), καταρρίπτοντας ένα ακόμη μη επανδρωμένο αερόχημα (UAV) που προερχόταν από την Υεμένη.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 στις 17:05 (ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Γιανμπού, με την ελληνική πυροβολαρχία να ενεργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.
Πρόκειται για ακόμη μία επιτυχημένη εμπλοκή της ελληνικής δύναμης μέσα στην ίδια ημέρα. Νωρίτερα, στις 11:10 (ώρα Ελλάδας), οι ελληνικοί Patriot είχαν καταρρίψει ακόμη ένα drone που είχε εκτοξευθεί από την Υεμένη στην ίδια περιοχή.
Είχαν προηγηθεί, επίσης, οι επιτυχείς αναχαιτίσεις δύο βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίοι είχαν εκτοξευθεί από την Υεμένη στις 7:15 το πρωί, με στόχο σημαντική εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική πυροβολαρχία.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept», η οποία αφορά την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.
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