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Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με όχημα
Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός 25χρονος συνεπιβάτης μηχανής μετά από σύγκρουση με όχημα
Ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις Γούρνες Ηρακλείου, στο ύψος της πρώην Αμερικανικής Βάσης.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με όχημα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί, συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με όχημα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση, νεκρός ανασύρθηκε ο 25χρονος συνεπιβάτης του δικύκλου, ενώ ο οδηγός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες συλλέγουν στοιχεία από το σημείο προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της σύγκρουσης.
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