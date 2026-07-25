Υπό έλεγχο φωτιά στους Λογγάδες Ιωαννίνων

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στους Λογγάδες Ιωαννίνων.

Στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα και ένα τμήμα πεζοπόρο και την έθεσαν υπό έλεγχο. Ρίψεις από αέρος έκανε ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές.