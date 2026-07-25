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Οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά την επίθεση κατά του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, δείτε βίντεο
Οι κινήσεις του δράστη πριν και μετά την επίθεση κατά του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, δείτε βίντεο
Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καλσόν και κινούμενος σκυφτός μέσα στο σκοτάδι, φέρεται να κρατά στο χέρι του ένα μεγάλο μαχαίρι
Νέα στοιχεία για την υπόθεση της βίαιης επίθεσης σε βάρος του 69χρονου κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο, η οποία έχει ήδη εξιχνιαστεί από τις αστυνομικές αρχές, προκύπτουν από το υλικό που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ο ίδιος στη στάνη του. Οι εικόνες αποτυπώνουν την πορεία του φερόμενου ως δράστη πριν και μετά την επίθεση.
Στο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει η ΕΡΤ, καταγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις του δράστη από τη στιγμή που προσεγγίζει την περιοχή μέχρι και τη φυγή του αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση.
Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φαίνεται να προσεγγίζει πεζός τη στάνη, διασχίζοντας δύσβατη ορεινή διαδρομή, ώστε να μην γίνει αντιληπτός. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καλσόν και κινούμενος σκυφτός μέσα στο σκοτάδι, φέρεται να κρατά στο χέρι του ένα μεγάλο μαχαίρι. Στη συνέχεια εισέρχεται στον χώρο της στάνης, όπου παραμένει κρυμμένος μέχρι να φτάσει ο κτηνοτρόφος.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στο γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να είχε φροντίσει να μην αφήσει ψηφιακά ίχνη. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Μετά την επίθεση, οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να εγκαταλείπει το σημείο τρέχοντας, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή από την οποία είχε φτάσει στη στάνη.
Το υλικό από το σύστημα παρακολούθησης αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία όπως η σωματοδομή, ο τρόπος που κινούνταν και η μεθοδολογία του δράστη, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα ευρήματα, προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτοποίηση των έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Κρήτη, εξαιτίας της ιδιαίτερης αγριότητας με την οποία εκδηλώθηκε η επίθεση.
Στο βίντεο, το οποίο παρουσιάζει η ΕΡΤ, καταγράφονται αναλυτικά οι κινήσεις του δράστη από τη στιγμή που προσεγγίζει την περιοχή μέχρι και τη φυγή του αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση.
Σύμφωνα με όσα φαίνονται στο οπτικό υλικό, ο δράστης φαίνεται να προσεγγίζει πεζός τη στάνη, διασχίζοντας δύσβατη ορεινή διαδρομή, ώστε να μην γίνει αντιληπτός. Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με καλσόν και κινούμενος σκυφτός μέσα στο σκοτάδι, φέρεται να κρατά στο χέρι του ένα μεγάλο μαχαίρι. Στη συνέχεια εισέρχεται στον χώρο της στάνης, όπου παραμένει κρυμμένος μέχρι να φτάσει ο κτηνοτρόφος.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές στο γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να είχε φροντίσει να μην αφήσει ψηφιακά ίχνη. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί μέσω των κεραιών κινητής τηλεφωνίας.
Μετά την επίθεση, οι κάμερες ασφαλείας τον καταγράφουν να εγκαταλείπει το σημείο τρέχοντας, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή από την οποία είχε φτάσει στη στάνη.
Το υλικό από το σύστημα παρακολούθησης αποδείχθηκε καθοριστικής σημασίας για την πορεία της έρευνας. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν, σύμφωνα με πληροφορίες, στοιχεία όπως η σωματοδομή, ο τρόπος που κινούνταν και η μεθοδολογία του δράστη, σε συνδυασμό με μαρτυρικές καταθέσεις και άλλα ευρήματα, προκειμένου να καταλήξουν στην ταυτοποίηση των έξι ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.
Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην Κρήτη, εξαιτίας της ιδιαίτερης αγριότητας με την οποία εκδηλώθηκε η επίθεση.
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