«Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες»: Ο Παναγιώτης Νέστορας επέστρεψε σπίτι μετά την δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια
«Αρρωστημένα μυαλά οι δράστες»: Ο Παναγιώτης Νέστορας επέστρεψε σπίτι μετά την δολοφονική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του Βάγια
Ο κ. Νέστορας πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι όπου είναι εμφανείς οι ζημιές από την εμπρηστική επίθεση - Εμφανώς συγκινημένος χαρακτήρισε ηρωίδα την αδικοχαμένη σύζυγό του
Εξιτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο πήρε ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, μετά τον τραυματισμό του στην εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, η οποία στοίχισε τη ζωή στη σύζυγό του, Βάγια. Ο κ. Νέστορας έφτασε στο σπίτι της οικογένειας όπου έγινε η επίθεση και εμφανώς συγκινημένος χαρακτήρισε την σύζυγό του «ηρωίδα» λέγοντας πως οι δράστες είναι «αρρωστημένα μυαλά». «Είναι μια άδικη επίθεση για τη Δημοκρατία μας η οποία δεν έχει κανέναν κίνδυνο από αυτούς τους μικρούς», τόνισε ο κ. Νέστορας.
«Πέρασα μια φάση αρκετά δύσκολη σαν σύζυγος, σαν πατέρας που έχασα τη μία κόρη πριν πέντε χρόνια. Και να έχει τώρα έναν αδόκητο θάνατο της γυναίκας του από κάποια αρρωστημένα μυαλά που θέλοντας με τη δικιά τους σκέψη να δημιουργήσουν προβλήματα για τα οποία δεν φαντάζονται τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν σε μία οικογένεια. Εύχομαι σε καμία περίπτωση να μην έχουν οι ίδιοι αντίστοιχο πρόβλημα. Το μόνο που τους εύχομαι είναι ότι αν μπορέσουν, όσο διαφεύγουν, να βάλουν κάποιες σκέψεις στο μυαλό τους να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα», είπε ο Παναγιώτης Νέστορας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Βάγια και συγκινήθηκε: «Η γυναίκα μου που είναι μια ηρωίδα, 50 χρόνια ήμασταν μαζί, α είναι κατά κάποιο τρόπο το τέλος αθώων ανθρώπων». «Όσοι έχουν γκαζάκια για εμένα είναι εγκληματίες γιατί το γκαζάκι είναι μία σφαίρα. Δεν είναι το γκαζάκι για να πας να πεις έναν καφέ, είναι το γκαζάκι που καις τους ανθρώπους, καις την περιουσία των άλλων», τόνισε.
«Εύχομαι η δικαιοσύνη, οι αστυνομικοί, να βρουν αυτούς τους εκφοβιστές, να δικαστούν μέσα στη Δημοκρατία που έχουμε και με την παράκληση όλοι αυτοί οι ιθύνοντες που κατά κάποιο τρόπο είτε δημιουργούν εσκεμμένα, είτε άθελα, κάποια κίνητρα για τα αρρωστημένα αυτά μυαλά, να βάλουν μυαλό. Η ζωή είναι πολύτιμη. Η ΕΛΑΣ, ο πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη και οι υπουργοί θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να εντοπιστούν αυτά τα άτομα και εύχομαι από εδώ και πέρα να μην υπάρξει καμία άλλη απώλεια», ανέφερε και στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους συμπαραστέκονται στην οικογένεια.
«Να μην υπάρχουν άλλες τέτοιες απώλειες. Να βάλουν μυαλό τα αρρωστημένα μυαλά. Είμαστε δυνατοί. Θα πονέσουμε αλλά δεν θα λυγίσουμε. Θα παλέψουμε, θα σταθούμε όρθιοι για να τους αποδείξουμε ότι είναι πολύ λίγοι, πολύ μικροί και κατά κάποιο τρόπο φοβιτσιάριδες με την έννοια ότι τη νύχτα κάνουν τέτοια πράγματα ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα αν ήθελαν να κάνουν κάτι κακό να βάψουν το αυτοκίνητο, όχι να βάλουν φωτιά και να δημιουργήσουν και έναν θάνατο», τόνισε.
«Είναι τόσο αρρωστημένο το μυαλό τους; Να θέλουν το κακό του άλλου;» διερωτήθηκε ενώ για την Αφροδίτη Νέστορα είπε πως «είναι καλύτερα» και «πιστεύω θα ξεπεράσει τα προβλήματά της».
«Το πιο σημαντικό είναι που χάθηκε η γυναίκα μου, χάθηκε η μητέρα της. Τα άλλα τα προβλήματα δεν είναι τίποτα. Εύχομαι σε κανέναν να μην πάθει τίποτα, εύχομαι σε κανέναν να μην χάσει από τέτοια άνανδρη επίθεση», κατέληξε ο κ. Νέστορας.
Η πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Εμφανείς οι ζημιές από την εμπρηστική επίθεση:
«Πέρασα μια φάση αρκετά δύσκολη σαν σύζυγος, σαν πατέρας που έχασα τη μία κόρη πριν πέντε χρόνια. Και να έχει τώρα έναν αδόκητο θάνατο της γυναίκας του από κάποια αρρωστημένα μυαλά που θέλοντας με τη δικιά τους σκέψη να δημιουργήσουν προβλήματα για τα οποία δεν φαντάζονται τι επιπτώσεις μπορούν να έχουν σε μία οικογένεια. Εύχομαι σε καμία περίπτωση να μην έχουν οι ίδιοι αντίστοιχο πρόβλημα. Το μόνο που τους εύχομαι είναι ότι αν μπορέσουν, όσο διαφεύγουν, να βάλουν κάποιες σκέψεις στο μυαλό τους να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα», είπε ο Παναγιώτης Νέστορας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Βάγια και συγκινήθηκε: «Η γυναίκα μου που είναι μια ηρωίδα, 50 χρόνια ήμασταν μαζί, α είναι κατά κάποιο τρόπο το τέλος αθώων ανθρώπων». «Όσοι έχουν γκαζάκια για εμένα είναι εγκληματίες γιατί το γκαζάκι είναι μία σφαίρα. Δεν είναι το γκαζάκι για να πας να πεις έναν καφέ, είναι το γκαζάκι που καις τους ανθρώπους, καις την περιουσία των άλλων», τόνισε.
«Εύχομαι η δικαιοσύνη, οι αστυνομικοί, να βρουν αυτούς τους εκφοβιστές, να δικαστούν μέσα στη Δημοκρατία που έχουμε και με την παράκληση όλοι αυτοί οι ιθύνοντες που κατά κάποιο τρόπο είτε δημιουργούν εσκεμμένα, είτε άθελα, κάποια κίνητρα για τα αρρωστημένα αυτά μυαλά, να βάλουν μυαλό. Η ζωή είναι πολύτιμη. Η ΕΛΑΣ, ο πρωθυπουργός, τα κυβερνητικά στελέχη και οι υπουργοί θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά να εντοπιστούν αυτά τα άτομα και εύχομαι από εδώ και πέρα να μην υπάρξει καμία άλλη απώλεια», ανέφερε και στη συνέχεια ευχαρίστησε όσους συμπαραστέκονται στην οικογένεια.
«Να μην υπάρχουν άλλες τέτοιες απώλειες. Να βάλουν μυαλό τα αρρωστημένα μυαλά. Είμαστε δυνατοί. Θα πονέσουμε αλλά δεν θα λυγίσουμε. Θα παλέψουμε, θα σταθούμε όρθιοι για να τους αποδείξουμε ότι είναι πολύ λίγοι, πολύ μικροί και κατά κάποιο τρόπο φοβιτσιάριδες με την έννοια ότι τη νύχτα κάνουν τέτοια πράγματα ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα αν ήθελαν να κάνουν κάτι κακό να βάψουν το αυτοκίνητο, όχι να βάλουν φωτιά και να δημιουργήσουν και έναν θάνατο», τόνισε.
«Είναι τόσο αρρωστημένο το μυαλό τους; Να θέλουν το κακό του άλλου;» διερωτήθηκε ενώ για την Αφροδίτη Νέστορα είπε πως «είναι καλύτερα» και «πιστεύω θα ξεπεράσει τα προβλήματά της».
«Το πιο σημαντικό είναι που χάθηκε η γυναίκα μου, χάθηκε η μητέρα της. Τα άλλα τα προβλήματα δεν είναι τίποτα. Εύχομαι σε κανέναν να μην πάθει τίποτα, εύχομαι σε κανέναν να μην χάσει από τέτοια άνανδρη επίθεση», κατέληξε ο κ. Νέστορας.
Η πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Εμφανείς οι ζημιές από την εμπρηστική επίθεση:
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