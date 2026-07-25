Ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών από τη χθεσινή κακοκαιρία: Τροπολογία Σχοινά για αποζημιώσεις στο 100%
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Ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών από τη χθεσινή κακοκαιρία: Τροπολογία Σχοινά για αποζημιώσεις στο 100%

Από τη Δευτέρα ανοίγουν οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς – Προβλέπονται προκαταβολές στο 65% κατά το πρότυπο του προγράμματος Daniel

Ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών από τη χθεσινή κακοκαιρία: Τροπολογία Σχοινά για αποζημιώσεις στο 100%
Άμεσα ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ τις καταγραφές των ζημιών που προκάλεσαν οι ισχυρές χαλαζοπτώσεις στις καλλιέργειες της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, ενώ η κυβέρνηση προωθεί τροπολογία που προβλέπει αποζημιώσεις στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής και τη δυνατότητα καταβολής προκαταβολών στους πληγέντες παραγωγούς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα κινητοποιήθηκαν άμεσα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, ο υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών και καταγραφής των ζημιών.

Ήδη από το Σάββατο συνεργεία του ΕΛΓΑ πραγματοποίησαν αυτοψίες στους δήμους Λαμιέων, Μακρακώμης και Αμφίκλειας - Ελάτειας, όπου επλήγησαν δενδροκαλλιέργειες με κελυφωτό φυστίκι, ακτινίδια, καρύδια, αμύγδαλα, ρόδια, δαμάσκηνα και αμπέλια, καθώς και καλλιέργειες μηδικής, αραβόσιτου, βαμβακιού, βιομηχανικής τομάτας, καπνού, κρεμμυδιών και κηπευτικών.

Αντίστοιχες επισκέψεις έγιναν και στις τοπικές κοινότητες Δένδρα, Πλατανούλια, Τύρναβος, Δαμάσι και Δομένικο των δήμων Τυρνάβου και Ελασσόνας, όπου καταγράφηκαν ζημιές κυρίως σε αχλαδιές, ροδακινιές, νεκταρινιές, αμυγδαλιές, αμπελώνες, αλλά και σε καλλιέργειες αραβόσιτου, μηδικής και καπνού.

Από τη Δευτέρα οι δηλώσεις ζημιάς

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου γεωπόνοι του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσουν νέες αυτοψίες στον Δήμο Ορχομενού στη Βοιωτία, στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, καθώς και σε περιοχές της Βόρειας Εύβοιας για την οριοθέτηση των πληγεισών καλλιεργειών, μεταξύ των οποίων και συκιές.

Την ίδια ημέρα τα αρμόδια υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ θα ανοίξουν τις αναγγελίες για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τους παραγωγούς. Η προθεσμία θα διαρκέσει έως τις 10 Αυγούστου 2026.

Ο ΕΛΓΑ αναφέρει ότι, λόγω της μη ολοκλήρωσης των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2026, θα χρησιμοποιηθούν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2025 για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ για τις ετήσιες και τις υπόλοιπες καλλιέργειες θα αξιοποιηθούν οι νέες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2026 μόλις αυτές κατατεθούν.

Τροπολογία για αποζημιώσεις στο 100% και προκαταβολές

Μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ζημιάς, ο ΕΛΓΑ θα προχωρήσει στον υπολογισμό του συνολικού κόστους των αποζημιώσεων.

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Παράλληλα, η κυβέρνηση θα υποβάλει αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση ειδικού προγράμματος χρηματοδότησης, με στόχο την ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς θα καταθέσει στη Βουλή τροπολογία που προβλέπει την αποζημίωση των παραγωγών στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής, την κατάργηση του ανώτατου ορίου αποζημίωσης, κατά το πρότυπο του προγράμματος DANIEL-ELIAS του 2023, καθώς και τη δυνατότητα καταβολής προκαταβολών που θα φτάνουν στο 65% των προϋπολογιζόμενων αποζημιώσεων.

Σε επόμενο στάδιο θα ακολουθήσουν οι εξατομικευμένες εκτιμήσεις στα αγροτεμάχια, βάσει των δηλώσεων των παραγωγών, προκειμένου να συνταχθούν τα τελικά πορίσματα και να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο.

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