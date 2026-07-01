Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

… που οδηγεί τις εξελίξεις στο αυτοκίνητο,

… που διαβάζεται από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο,

… που δοκιμάζει, συγκρίνει αναλύει και σας παρουσιάζει χωρίς φόβο και με άποψη τα αυτοκίνητα,

… που σας ενημερώνει για ό,τι πρέπει να ξέρετε για το αυτοκίνητο με την ανεπηρέαστη γνώμη του, τη βαθιά αυτοκινητιστική του κουλτούρα και τις δυνατότερες ελληνικές και ξένες υπογραφές.

Το CAR βάζει στο επίκεντρο τον αναγνώστη. Μιλάει εκ μέρους του…

Γιατί το CAR μπορεί!

και με την έκδοση των 2,00€

και με την έκδοση των 2,00€

Αυτό είναι το CAR, το καλύτερο περιοδικό αυτοκινήτου,Διαβάστε στο Car, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:Η Toyota κεφαλαιοποιεί την τεχνογνωσία από το WRC για να ενισχύσει ακόµα περισσότερο το οδηγικό αποτύπωµα του GR Yaris και να δηµιουργήσει το απόλυτο rally replica της εποχής µας.Η Renault µεταφέρει στο σήµερα τη φιλοσοφία του αυθεντικού 4L µε ένα ηλεκτρικό crossover που παντρεύει πρακτικότητα και τεχνολογία µε έναν ισχυρό χαρακτήρα.Ο θρυλικός 5κύλινδρος κινητήρας της Audi δίνει την τελευταία του παράσταση στη σκληροπυρηνική συλλεκτική έκδοση του RS 3.Η πρώτη υβριδική Corvette σηµατοδοτεί µια νέα εποχή µε εκρηκτικές επιδόσεις και περισσότερη χρηστικότητα για το αµερικανικό supercar.Η Opel µεταφέρει τη φιλοσοφία και την οδηγική ένταση των κλασικών hot hatch σε ένα σύγχρονο ηλεκτρικό B-SUV.Η Zeekr δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό GT, µε premium χαρακτήρα, προηγµένη τεχνολογία και επιδόσεις, που αµφισβητεί ευθέως τον ευρωπαϊκό ανταγωνισµό.Το νέο plug-in υβριδικό χάτσµπακ επαναπροσδιορίζει την καθηµερινή µετακίνηση προσφέροντας ηλεκτρική εµπειρία χωρίς το άγχος της αυτονοµίας.CAR! Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!Την Κυριακή, με το ΘΕΜΑ!Μια ιστορία που ποτέ κανείς δεν ξέρει εάν είναι πραγματική ή προϊόν μιας αχαλίνωτης φαντασίας. Τόσοι παράξενοι χαρακτήρες, τόσο παράξενες καταστάσεις, στο μεταίχμιο ανάμεσα στον θανάσιμο κίνδυνο και τη φάρσα. Που, κάποιες φορές, σκαρώνει η ίδια η ζωή.Ο κλήρος πέφτει στα κορίτσια: Στίχος από την ελληνική απόδοση του γαλλικού παραδοσιακού ναυτικού τραγουδιού «Il était un petit navire» («Ήταν ένα μικρό καράβι»), που πλέονθεωρείται παιδικό, παρά το μακάβριο θέμα του -εφόσον το «ποιος θα φαγωθεί» που ακολουθεί, δεν εννοείται μεταφορικά. Και, όντως, στο τρίτο μυθιστόρημα της σειράς Drifter, ο Λευτέρης Μπούρος ωθεί την πλοκή -καθώς επίσης και το συγγραφικό του χάρισμα- στα απόλυτα άκρα. Στο «Drifter 3 - O κλήρος πέφτει στα κορίτσια» η εκτέλεση ενός πασίγνωστου Έλληνα επιχειρηματία προκαλεί σοκ και πάταγο. Οι δράστες πασχίζουν να ξεφύγουν, αλλά η μοίρα τους είναι προδιαγεγραμμένη -και σίγουρα δεν είναι ευχάριστη. Ταυτόχρονα, ο Μπούρος υφαίνει πολλούς παράλληλους και τεμνόμενους αφηγηματικούς ιστούς, πάντα με ιδιότυπους, τρομακτικά ελκυστικούς και αινιγματικούς. Όπως δύο σερβιτόρες που, εν αγνοία τους, κινδυνεύουν θανάσιμα, μία οδηγός ταξί που συμπαθεί τους περιθωριακούς, αλλά αυτή η αδυναμία σπάνια της βγαίνει σε καλό, μία φυλακισμένη που εξαφανίζεται μυστηριωδώς, αμέσως μετά από την αναγγελία του θανάτου της.Επιπλέον, μία γυναίκα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη που ανακαλύπτει ότι ο σύζυγός της έχει τα χέρια του βουτηγμένα στο αίμα. Όπως γράφει ο Λευτέρης Μπούρος χαρακτηριστικά «Στο χέρι σου κρατάς το κινητό σου. Η ανησυχία σου φουντώνει: ναι, τις τελευταίες μέρες το έκανε αυτό ο Ηλίας έχει μια βδομάδα τώρα που, παρά τα όσα έχετε συμφωνήσει, εκείνος αργεί να γυρίσει σπίτι. Αλλά το αποψινό είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα ο άντρας σου λείπει από χθες το μεσημέρι. Δεν είχες φάει τα παραμύθια του, ξέρεις καλά τα όσα ακούγονται για τον επιχειρηματία, και του είχες πει να προσέχει, του το είχες πει πολλές φορές. Ένα άσχημο προαίσθημα νιώθεις να σε τσακίζει. Ανοίγεις την τηλεόραση. Και τότε το βλέπεις».Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Τοη πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.