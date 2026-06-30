Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Καρπούζια Τροχαίο Ολυμπία Οδός Νταλίκα

Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και οχήματα για την απομάκρυνση της νταλίκας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος

Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (30/6) στην Ολυμπία Οδό, όταν νταλίκα που μετέφερε φορτίο με καρπούζια ανετράπη μετά τα διόδια Καλαμακίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Από την ανατροπή, το φορτίο διασκορπίστηκε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και δυσχεραίνοντας τη διέλευση των οχημάτων, σύμφωνα με το korinthostv.gr

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και οχήματα για την απομάκρυνση της νταλίκας και τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. 

Ανετράπη νταλίκα με καρπούζια

Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νταλίκα ανετράπη στην Αθηνών - Κορίνθου και ο δρόμος γέμισε καρπούζια, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
11 ΣΧΟΛΙΑ

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