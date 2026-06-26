87χρονη που είχε χάσει δύο παιδιά και τη νύφη της σε τροχαίο το 1992 έκανε δωρεά ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ Πάτρας

Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη κινητή μονάδα συνολικής αξίας 120.000 ευρώ - «Αναρωτιόμουν μήπως σωζόταν ο γιος μου αν πήγαιναν λίγο πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα», τόνισε η Χαριτίνη Αναγνωστοπούλου, η οποία διέθεσε τις οικονομίες μιας ολόκληρης ζωής