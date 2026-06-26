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Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Ο βιολογικός του πατέρας τον είχε βάλει στο πάτωμα και τον χαστούκιζε, κατέθεσε η μητέρα
Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Ο βιολογικός του πατέρας τον είχε βάλει στο πάτωμα και τον χαστούκιζε, κατέθεσε η μητέρα
Απουσιάζει από το δικαστήριο ο 44χρονος σύντροφός της που κατηγορείται επίσης για τον φρικτό θάνατο του παιδιού
Με την περιγραφή της προσωπικής της διαδρομής από τα παιδικά της χρόνια έως τη γέννηση του μικρού Άγγελου ξεκίνησε την απολογία της ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου η 27χρονη μητέρα του, κατηγορούμενη για την υπόθεση του θανάτου του 3χρονου παιδιού της που συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive ο δεύτερος κατηγορούμενος -ο 44χρονος σύντροφός της- απουσιάζει από το Δικαστήριο, λόγω ασθένειας, όπως έκανε γνωστό ο συνήγορός του.
Απαντώντας στις ερωτήσεις της προέδρου, η 27χρονη αναφέρθηκε στην παιδική και εφηβική της ηλικία, λέγοντας ότι μεγάλωσε με την οικογένειά της, φοίτησε στο σχολείο και στη συνέχεια ολοκλήρωσε σπουδές στην κομμωτική. Όπως κατέθεσε, εργάστηκε αρχικά σε συνεργείο καθαρισμού μαζί με τη μητέρα της και αργότερα σε ψησταριά.
Στην απολογία της ανέφερε ακόμη ότι από προηγούμενη σχέση είχε μείνει έγκυος, ωστόσο η κύηση διακόπηκε.
«Ενημέρωσα τους γονείς μου ότι ήμουν έγκυος και ότι δεν ήθελα να ρίξω το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η 27χρονη υποστήριξε ότι ήδη από την περίοδο της σχέσης τους υπήρχαν εντάσεις, οι οποίες, όπως είπε, κλιμακώθηκαν όταν έμεινε έγκυος. «Άρχισε να με χτυπάει και να με κατηγορεί ότι δεν του έδινα σημασία», κατέθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν προχώρησε ποτέ σε καταγγελία. Όπως είπε, το ζευγάρι χώρισε όταν βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης, όμως στη συνέχεια ο βιολογικός πατέρας την πήρε ξανά από το σπίτι της μητέρας της και επανασυνδέθηκαν.
Αναφερόμενη στον οριστικό χωρισμό τους, η 27χρονη υποστήριξε ότι φοβόταν να προχωρήσει στην αναγνώριση του παιδιού από τον βιολογικό του πατέρα, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, την είχε τρομάξει.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κάποια στιγμή είδε τον τότε σύντροφό της να βάζει τον μικρό Άγγελο στο πάτωμα και να τον χαστουκίζει, επειδή το παιδί δεν τον πλησίαζε. Όπως είπε, αντέδρασε άμεσα, τον έσπρωξε για να σταματήσει, με αποτέλεσμα - όπως ισχυρίστηκε - να δεχθεί και η ίδια χτυπήματα από εκείνον.
Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cretalive ο δεύτερος κατηγορούμενος -ο 44χρονος σύντροφός της- απουσιάζει από το Δικαστήριο, λόγω ασθένειας, όπως έκανε γνωστό ο συνήγορός του.
Απαντώντας στις ερωτήσεις της προέδρου, η 27χρονη αναφέρθηκε στην παιδική και εφηβική της ηλικία, λέγοντας ότι μεγάλωσε με την οικογένειά της, φοίτησε στο σχολείο και στη συνέχεια ολοκλήρωσε σπουδές στην κομμωτική. Όπως κατέθεσε, εργάστηκε αρχικά σε συνεργείο καθαρισμού μαζί με τη μητέρα της και αργότερα σε ψησταριά.
Στην απολογία της ανέφερε ακόμη ότι από προηγούμενη σχέση είχε μείνει έγκυος, ωστόσο η κύηση διακόπηκε.
Η εγκυμοσύνηΣτη συνέχεια γνώρισε, μέσω διαδικτύου, τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου. Όπως είπε, η γνωριμία τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, καθώς έγιναν ζευγάρι από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ το ίδιο βράδυ έμεινε μαζί του. Τρεις μήνες αργότερα έμεινε έγκυος στον Άγγελο. Όπως περιέγραψε, το ζευγάρι διέμενε μαζί με την οικογένεια του βιολογικού πατέρα, ενώ, σύμφωνα με την ίδια, εκείνη την περίοδο ούτε η ίδια ούτε ο σύντροφός της εργάζονταν.
«Ενημέρωσα τους γονείς μου ότι ήμουν έγκυος και ότι δεν ήθελα να ρίξω το παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η 27χρονη υποστήριξε ότι ήδη από την περίοδο της σχέσης τους υπήρχαν εντάσεις, οι οποίες, όπως είπε, κλιμακώθηκαν όταν έμεινε έγκυος. «Άρχισε να με χτυπάει και να με κατηγορεί ότι δεν του έδινα σημασία», κατέθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν προχώρησε ποτέ σε καταγγελία. Όπως είπε, το ζευγάρι χώρισε όταν βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης, όμως στη συνέχεια ο βιολογικός πατέρας την πήρε ξανά από το σπίτι της μητέρας της και επανασυνδέθηκαν.
Η γέννηση του Άγγελου και ο χωρισμόςΗ απολογία της συνεχίστηκε με την αναφορά στη γέννηση του μικρού Άγγελου, στις 20 Ιανουαρίου 2022. «Ήμουν χαρούμενη που είχα το μωρό», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως κατέθεσε, όταν ο Άγγελος ήταν περίπου 20 ημερών, μετακόμισαν στον Ωρωπό, στο σπίτι του πατέρα της. Εκεί, όπως είπε, ούτε η ίδια ούτε ο βιολογικός πατέρας του παιδιού εργάζονταν και συντηρούνταν οικονομικά από τον πατέρα της.
Αναφερόμενη στον οριστικό χωρισμό τους, η 27χρονη υποστήριξε ότι φοβόταν να προχωρήσει στην αναγνώριση του παιδιού από τον βιολογικό του πατέρα, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, όπως είπε, την είχε τρομάξει.
Σύμφωνα με την κατάθεσή της, κάποια στιγμή είδε τον τότε σύντροφό της να βάζει τον μικρό Άγγελο στο πάτωμα και να τον χαστουκίζει, επειδή το παιδί δεν τον πλησίαζε. Όπως είπε, αντέδρασε άμεσα, τον έσπρωξε για να σταματήσει, με αποτέλεσμα - όπως ισχυρίστηκε - να δεχθεί και η ίδια χτυπήματα από εκείνον.
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