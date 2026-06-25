Υπό έλεγχο η φωτιά στη Βάλια Κάλντα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Ελικόπτερο Βάλια Κάλντα

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Βάλια Κάλντα

Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές

Υπό έλεγχο η φωτιά στη Βάλια Κάλντα
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Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών.

Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.

Ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, που συμμετείχε στην κατάσβεση κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.
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