Υπό έλεγχο η φωτιά στη Βάλια Κάλντα
Υπό έλεγχο η φωτιά στη Βάλια Κάλντα
Η πυρκαγιά είχε ξεσπάσει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές
Υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών.
Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.
Ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, που συμμετείχε στην κατάσβεση κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.
Στο σημείο παραμένουν δύο πυροσβέστες με ένα όχημα.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές.
Ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, που συμμετείχε στην κατάσβεση κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα