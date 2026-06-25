Βίντεο μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Ο χειριστής κολυμπάει στο νερό και ελέγχει το βυθισμένο Bell



«Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να πάρει ύψος»

Ο Άρης Σπανδονίδης βρισκόταν στο σημείο και βιντεοσκοπούσε, όταν είδε το ελικόπτερο «από επάνω μας και το βλέπω μετά να κάνει υδροληψία». «Σε κάποια φάση βλέπω να αδειάζει τις δεξαμενές και φωνάζω στον φίλο μου “υπάρχει πρόβλημα, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να πάρει ύψος, δεν μπορεί να κάνει τόση ώρα να γεμίζει”. Και έγινε το τραγικό, μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασε ύψος, προσπάθησαν να το σηκώσουν. Ίσως να είδα να βγαίνουν οι πιλότοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στρέφει, χτυπάνε οι έλικες μέσα στο νερό, γίνεται έκρηξη, παίρνει φωτιά και βυθίζεται», περιέγραψε ο κ. Σπανδονίδης στο MEGA.Στη συνέχεια «τρέξαμε, πήγαμε απέναντι, χωριστήκαμε με τα σκυλιά μας να τους βρούμε. Εγώ δεν κατάφερα να τους βρω. Σε δέκα λεπτά είδα κάποιος να βγαίνει πάνω σε ένα νησάκι. Παίρνω τηλέφωνο την ΕΛΑΣ και δίνω ακριβείς συντεταγμένες».«Στα επτά με δέκα λεπτά από τη στιγμή που έγινε η πτώση ήρθε η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική. Ήρθε η δήμαρχος. Η λίμνη δεν είναι εύκολη στην πρόσβαση. Είναι ένας δρόμος 15-20 χιλιόμετρα και ήρθαν όλοι στην ώρα τους. Κάπου κάτι δουλεύει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί όλα να μην δουλεύουν», ανέφερε.