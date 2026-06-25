Βίντεο μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Ο χειριστής κολυμπάει στο νερό και ελέγχει το βυθισμένο Bell
Βίντεο μετά την πτώση του ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Ο χειριστής κολυμπάει στο νερό και ελέγχει το βυθισμένο Bell
Στο νέο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που ένας εκ των κυβερνητών έχει ήδη βρεθεί στο νερό και βουτάει ενώ λίγα μέτρα δίπλα του είναι το βυθισμένο ελικόπτερο, με το περίγραμμά του να φαίνεται καθαρά κάτω από την επιφάνεια της λίμνης
Νέο βίντεο από τις δραματικές στιγμές μετά την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στην τεχνητή λίμνη Αώου στο Μέτσοβο έρχεται στη δημοσιότητα.
Στο νέο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που ένας εκ των κυβερνητών έχει ήδη βρεθεί στο νερό και βουτάει ενώ λίγα μέτρα δίπλα του είναι το βυθισμένο ελικόπτερο, το περίγραμμα του οποίου φαίνεται καθαρά κάτω από την επιφάνεια της λίμνης.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο ίδιος χειριστής που εμφανίζεται στο βίντεο βγαίνει στην επιφάνεια και έχοντας το νερό στο ύψος του στήθους του παρατηρεί το ελικόπτερο τύπου Bell.
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, σε άλλο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το ελικόπτερο, που επιχειρούσε σε φωτιά στα Γρεβενά, στροβιλίζεται και πέφτει στη λίμνη Αώου.
Στα πλάνα, έχει καταγραφεί το ελικόπτερο να επιχειρεί υδροληψία ενώ όταν προσπάθησε να πάρει ύψος, το ουραίο τμήμα ακούμπησε στην επιφάνεια του νερού, με το ελικόπτερο να χάνει την ευστάθειά του και να πέφτει στο νερό.
Όταν οι έλικες ήρθαν σε επαφή με το νερό, ακολούθησε έκρηξη.
Δείτε το βίντεο
Οι δυο χειριστές του ελικοπτέρου, κολύμπησαν μέχρι ξέρα που βρίσκεται στη Λίμνη όπου και παραλήφθηκαν από λέμβο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους.
Τη στιγμή της συντριβής του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου στο Μέτσοβο περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας για την κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά. Όπως αναφέρει, το ελικόπτερο φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην απογείωση από την επιφάνεια της λίμνης, πριν χάσει ύψος και καταλήξει στο νερό.
Στο νέο οπτικό υλικό φαίνεται η στιγμή που ένας εκ των κυβερνητών έχει ήδη βρεθεί στο νερό και βουτάει ενώ λίγα μέτρα δίπλα του είναι το βυθισμένο ελικόπτερο, το περίγραμμα του οποίου φαίνεται καθαρά κάτω από την επιφάνεια της λίμνης.
Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, ο ίδιος χειριστής που εμφανίζεται στο βίντεο βγαίνει στην επιφάνεια και έχοντας το νερό στο ύψος του στήθους του παρατηρεί το ελικόπτερο τύπου Bell.
Δείτε το βίντεο
Νωρίτερα, σε άλλο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται η στιγμή που το ελικόπτερο, που επιχειρούσε σε φωτιά στα Γρεβενά, στροβιλίζεται και πέφτει στη λίμνη Αώου.
Στα πλάνα, έχει καταγραφεί το ελικόπτερο να επιχειρεί υδροληψία ενώ όταν προσπάθησε να πάρει ύψος, το ουραίο τμήμα ακούμπησε στην επιφάνεια του νερού, με το ελικόπτερο να χάνει την ευστάθειά του και να πέφτει στο νερό.
Όταν οι έλικες ήρθαν σε επαφή με το νερό, ακολούθησε έκρηξη.
Δείτε το βίντεο
Οι δυο χειριστές του ελικοπτέρου, κολύμπησαν μέχρι ξέρα που βρίσκεται στη Λίμνη όπου και παραλήφθηκαν από λέμβο και παραδόθηκαν σε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων για προληπτικούς λόγους.
Τη στιγμή της συντριβής του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη Λίμνη Αώου στο Μέτσοβο περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που κατέγραψε σε βίντεο το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επιχείρησης υδροληψίας για την κατάσβεση φωτιάς στα Γρεβενά. Όπως αναφέρει, το ελικόπτερο φάνηκε να αντιμετωπίζει δυσκολία στην απογείωση από την επιφάνεια της λίμνης, πριν χάσει ύψος και καταλήξει στο νερό.
Ο Άρης Σπανδονίδης βρισκόταν στο σημείο και βιντεοσκοπούσε, όταν είδε το ελικόπτερο «από επάνω μας και το βλέπω μετά να κάνει υδροληψία». «Σε κάποια φάση βλέπω να αδειάζει τις δεξαμενές και φωνάζω στον φίλο μου “υπάρχει πρόβλημα, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να πάρει ύψος, δεν μπορεί να κάνει τόση ώρα να γεμίζει”. Και έγινε το τραγικό, μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασε ύψος, προσπάθησαν να το σηκώσουν. Ίσως να είδα να βγαίνουν οι πιλότοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στρέφει, χτυπάνε οι έλικες μέσα στο νερό, γίνεται έκρηξη, παίρνει φωτιά και βυθίζεται», περιέγραψε ο κ. Σπανδονίδης στο MEGA.
«Κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να πάρει ύψος»
Στη συνέχεια «τρέξαμε, πήγαμε απέναντι, χωριστήκαμε με τα σκυλιά μας να τους βρούμε. Εγώ δεν κατάφερα να τους βρω. Σε δέκα λεπτά είδα κάποιος να βγαίνει πάνω σε ένα νησάκι. Παίρνω τηλέφωνο την ΕΛΑΣ και δίνω ακριβείς συντεταγμένες».
«Στα επτά με δέκα λεπτά από τη στιγμή που έγινε η πτώση ήρθε η ΕΛΑΣ, η Πυροσβεστική. Ήρθε η δήμαρχος. Η λίμνη δεν είναι εύκολη στην πρόσβαση. Είναι ένας δρόμος 15-20 χιλιόμετρα και ήρθαν όλοι στην ώρα τους. Κάπου κάτι δουλεύει στην Ελλάδα. Δεν μπορεί όλα να μην δουλεύουν», ανέφερε.
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