Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στην Αττική Οδό, δυσκολίες στην κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο

Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο