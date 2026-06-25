Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στην Αττική Οδό, δυσκολίες στην κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση μηχανής με ΙΧ στην Αττική Οδό, δυσκολίες στην κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο
Για άγνωστη προς το παρόν αιτία, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο
Τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο νωρίτερα στην Αττική Οδό με έναν τραυματία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία, ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του τραυματία οδηγού.
Δείτε την κίνηση στους δρόμους όπως αποτυπώνεται στις 19:45
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της μοτοσικλέτας, στο ύψος της εξόδου της Λεωφόρου Κύμης στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.
Λόγω του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο σημείο πραγματοποιείται με δυσκολία, ενώ άγνωστη παραμένει η κατάσταση της υγείας του τραυματία οδηγού.
Την ίδια ώρα, στο κόκκινο βρίσκονται οι περισσότεροι κεντρικοί οδικοί άξονες της Αττικής, με την κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού να γίνεται με δυσκολία, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται τόσο στη λεωφόρο Μεσογείων, όσο και στην λεωφόρο Ποσειδώνος.
Καθυστερήσεις 5'-10' στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 25, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας. https://t.co/Te8EGImdvP
Δείτε την κίνηση στους δρόμους όπως αποτυπώνεται στις 19:45
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