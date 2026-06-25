Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του Τάκη Γκώνια στη Λειβαδιά
Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του Τάκη Γκώνια στη Λειβαδιά
Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς, ενώ το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου
Σε κλίμα οδύνης έγινε νωρίτερα η κηδεία του Τάκη Γκώνια που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 54 ετών.
Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε δύο φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.
Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.
Επίσης, παρών ήταν και ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, αλλά και ο παλιός γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Δάρας, που είχε χειρουργήσει τον Γκώνια μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το 1996.
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Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, που στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε δύο φορές τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς.
Το «παρών» στην κηδεία του Τάκη Γκώνια που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας έδωσαν φίλοι και οικείοι του, καθώς και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ανάμεσά τους, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λεβαδειακός, όπου ο Γκώνιας έκανε γνωστό το όνομά του, Γιάννης Κομπότης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς και ο Ντανιέλ Μπατίστα, επίσης παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.
Επίσης, παρών ήταν και ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, αλλά και ο παλιός γιατρός του Ολυμπιακού, Χρήστος Δάρας, που είχε χειρουργήσει τον Γκώνια μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε το 1996.
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