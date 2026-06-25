Σε κλίμα οδύνης έγινε η κηδεία του Τάκη Γκώνια στη Λειβαδιά

Η κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή και προπονητή πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα της Λιβαδειάς, ενώ το «παρών» έδωσαν μεταξύ άλλων και άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου